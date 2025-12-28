Kako smanjiti nadimanje: 7 savjeta ljekara

Laskanje je neprijatan problem koji oko četvrtine zdravih ljudi doživi u nekom trenutku, ali gastroenterolog dr Saurab Seti podjelio je sedam besplatnih savjeta za ublažavanje simptoma koje svako može primeniti kod kuće.

Nadimanje je najčešće uzrokovano nakupljanjem gasova u crijevima, ali može biti i rezultat problema sa varenjem poput zatvora ili netolerancije na hranu. Iako se često može riješiti jednostavnim promjenama načina života, važno je potražiti ljekarski savjet ako nadimanje traje duže od tri nedjelje, jer može ukazivati na ozbiljnije stanje.

Dr Seti, koji ima 1,4 miliona pratilaca na Instagramu, rekao je u svojoj objavi: „Ja sam sertifikovani gastroenterolog i evo 7 jednostavnih načina za borbu protiv nadimanja.“

1.Jedite polako i temeljno žvaćite

Prema riječima dr Setija, prebrzo jedenje dovodi do gutanja vazduha, koji se nakuplja u želucu i izaziva nadimanje. On savjetuje da temeljno žvaćete hranu i da odložite pribor za jelo između zalogaja kako biste usporili tempo i omogućili tijelu da započne varenje.

2.Izbjegavajte gazirana pića

Vaš izbor pića može biti podjednako važan kao i izbor hrane. „Gazirana pića, mineralna voda i pivo oslobađaju ugljen-dioksid u crijeva“, napominje dr Seti. Ovaj gas se zadržava u vašem digestivnom traktu, što rezultira osjećajem pritiska i punoće. Umjesto toga, on preporučuje običnu vodu i biljne čajeve, koji čak mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

3.Izbjegavajte vještačke zaslađivače

Vještački zaslađivači poput sorbitola, ksilitola i maltitola sadrže šećerne alkohole koji mogu fermentisati u debelom crijevu. Tijelo ih teško vari, što može izazvati gasove i grčeve. Zato proizvodi koji ih sadrže često nose upozorenje o njihovim laksativnim efektima.

Razmislite o izbegavanju dijetalnih napitaka, slatkiša bez šećera i „lajt“ proizvoda kako biste vidjeli da li će se vaši simptomi poboljšati.

4. Povećajte unos vlakana

Ishrana bogata vlaknima – integralne žitarice, voće, povrće, mahunarke i orasi – može pomoći u borbi protiv nadimanja. Međutim, ključno je postepeno uvoditi vlakna. Naglo povećanje unosa, posebno ako ih obično ne jedete puno, može pogoršati stvari. „Povećajte polako i kombinujte to sa dva do tri litra vode dnevno“, preporučuje dr Seti.

5. Prošetajte poslije obroka

Iako je primamljivo legnuti poslije obilnog obroka, to je najgora stvar koju možete učiniti ako patite od nadimanja. Ležanje može prouzrokovati povratak želudačne kiseline u jednjak, što dovodi do gorušice i nelagodnosti. Umjesto toga, kratka šetnja će pomoći vašem varenju. „Čak i 10 minuta nakon jela ubrzava varenje i poaže gasovima da se lakše kreću kroz tijelo“, objasnio je.

6. Pazite na veličinu porcija

Prejedanje je čest uzrok nadimanja, a često toga nismo ni svjesni. „Veliki obroci rastežu želudac i usporavaju pražnjenje“, objašnjava dr Seti. Njegov savjet je jednostavan: „Pokušajte sa manjim, uravnoteženim obrocima raspoređenim tokom cijelog dana.“

7. Upravljajte nivoom stresa

Ponekad uzrok nadimanja nije hrana, već stres. Stres pokreće tjelesnu reakciju „bori se ili beži“, što utiče na crevne bakterije i brzinu varenja, i može dovesti do gasova, grčeva i drugih problema sa varenjem. „Stres steže creva i pogoršava nadimanje“, zaključio je dr Seti. „Pokušajte duboko disanje, meditaciju ili pravljenje kratkih pauza tokom dana.“

