Razgovarali Tramp i Putin

28.12.2025

18:01

Разговарали Трамп и Путин
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je, uoči sastanka sa Vladimirom Zelenskim, razgovarao telefonom sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

„Upravo sam imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Putinom, uoči svog današnjeg sastanka u 13.00 časova sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Sastanak će biti održan u glavnoj trpezariji Mar-a-Laga“, napisao je on na mreži Istina.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je obavljen razgovor lidera dvije zemlje.

Donald Tramp

Vladimir Putin

