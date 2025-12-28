Razgovarali Tramp i Putin

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je, uoči sastanka sa Vladimirom Zelenskim, razgovarao telefonom sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

„Upravo sam imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Putinom, uoči svog današnjeg sastanka u 13.00 časova sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Sastanak će biti održan u glavnoj trpezariji Mar-a-Laga“, napisao je on na mreži Istina.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je obavljen razgovor lidera dvije zemlje.