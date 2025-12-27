Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

Susret Vladimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa neće biti uspješan jer za Trampa Ukrajina predstavlja prepreku normalizaciji odnosa sa Rusijom , piše njemački "Bild".

Za Trampa je Ukrajina neprijatna prepreka na putu normalizacije odnosa sa Rusijom što je njegov osnovni geopolitički cilj - smatra ekspert za bezbjednost Piter Nojman.

Prema njegovim riječima Tramp ne doživljava Zelenskog kao nekog ravnog sebi. Male su šanse da će njihov predstojeći susret dovesti do nekog značajnijeg napretka u korist Ukrajine.

Nojman kaže da će se ti razgovori smatrati uspješnim već u slučaju ako Zelenski uspije da ubijedi američkog predsjednika da je Kijev spreman na kompromis.

Sastanak će se održati sutra 28. decembra u 21 čas po srednjoevropskom vremenu u Trampovoj rezidenciji na Floridi.

(sputnikportal.rs)