Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

Izvor:
Sputnik Srbija
27.12.2025
16:06
Komentari:0
Susret Vladimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa neće biti uspješan jer za Trampa Ukrajina predstavlja prepreku normalizaciji odnosa sa Rusijom , piše njemački "Bild".
Za Trampa je Ukrajina neprijatna prepreka na putu normalizacije odnosa sa Rusijom što je njegov osnovni geopolitički cilj - smatra ekspert za bezbjednost Piter Nojman.
Prema njegovim riječima Tramp ne doživljava Zelenskog kao nekog ravnog sebi. Male su šanse da će njihov predstojeći susret dovesti do nekog značajnijeg napretka u korist Ukrajine.
Svijet
Bijela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim
Nojman kaže da će se ti razgovori smatrati uspješnim već u slučaju ako Zelenski uspije da ubijedi američkog predsjednika da je Kijev spreman na kompromis.
Sastanak će se održati sutra 28. decembra u 21 čas po srednjoevropskom vremenu u Trampovoj rezidenciji na Floridi.
Svijet
45 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
33
16
13
16
06
16
03
16
02
Trenutno na programu