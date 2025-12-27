Putnički autobus pao u provaliju, 15 ljudi poginulo

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 19 povrijeđeno kada je putnički autobus upao u provaliju na Interameričkom auto-putu u zapadnoj Gvatemali, saopštile su vlasti.

"U ovoj saobraćajnoj nesreći poginulo je 11 muškaraca, tri žene i jedna maloljetna osoba", rekao je novinarima Leandro Amado, portparol lokalnih vatrogasaca.

On je dodao da je 19 povrijeđenih prevezeno u bolnice u blizini mjesta nesreće.