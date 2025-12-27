Nijemac otkrio da mu djed bio Hitlerova desna ruka: "Moj život je bio laž"

Zamislite da sa 47 godina slučajno saznate da je vaš djed bio jedan od najvećih kriminalaca u istoriji čovječanstva.

Upravo to se dogodilo Henriku Lenkajtu, koji je otkrio da je direktni potomak Hajnriha Himlera, Hitlerove desne ruke i glavnog arhitekte Holokausta, javlja Skaj njuz.

"Zlo čudovište, ubica, nacista", tako Henrik Lenkajt danas opisuje svog djeda, prenosi B92.

Heinrich Himmler is among the most notorious Nazi perpetrators. As the leader of the SS and German police, he was one of the main instigators of the “Final Solution”—the Nazi plan to murder the Jews of Europe. He killed himself #OTD in 1945 while in British custody after the war. — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) May 23, 2023

Trenutak koji je sve promijenio

Lenkeit se sjeća trenutka iz prošlosti, 2024. godine, koji mu je zauvijek promijenio život. Počeo je da gleda dokumentarac o nacistima i, zaintrigiran onim što je vidio, odlučio je da dalje istraži.

Onda je na veb-sajtu ugledao poznato lice - lice svoje bake Hedvig Potast. Ispod njene slike bio je natpis: "Himlerova ljubavnica".

Dalja istraživanja potvrdila su njegove najgore sumnje: Himler je bio biološki otac njegove majke, a samim tim i njegov djed.

"Moj život je bio laž"

"Kako se nosite sa činjenicom da ste u srodstvu sa jednim od najvećih kriminalaca u istoriji?", pitao ga je novinar tokom njihovog susreta u Berlinu.

"Ne nosite se", brzo je odgovorio Henrik. Kaže da ga je otkriće navelo da preispita sve što je mislio da zna o sebi i svom životu.

"Ko sam ja? Ko sam bio? Zašto mi nije rečena istina 47 godina?", pita. "Poslije četrdeset sedam godina, moj život je bio kao laž", dodaje.

Iako nema definitivan odgovor, vjeruje da su mu roditelji krili istinu kako bi ga zaštitili od teškog tereta prošlosti.

Baka "Muti" i Himlerova ljubavnica

Dok lista stari porodični album, Henrik pokazuje fotografije bake Hedvig.

"Upoznali su se u ozloglašenom sjedištu tajne policije u Berlinu, gdje je ona radila kao njegova lična sekretarica. Ubrzo su započeli aferu i do 1938. godine, priznali su jedno drugom ljubav", rekao je.

Sjeća je se kao drage osobe koju je od milosti zvao "Muti".

"Nikada nisam pomislio da bi mogla biti ljubavnica masovnog ubice. Naravno, bio je šok kada sam to saznao", dodao je.

Heinrich Himmler is among the most notorious Nazi perpetrators. As the leader of the SS and German police, he was one of the main instigators of the “Final Solution”—the Nazi plan to murder the Jews of Europe. He killed himself #OTD in 1945 while in British custody after the war. — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) May 23, 2023

"Znala je sve"

Novinarska istraga je otkrila da je Potast bila nacista, a jedan članak je čak tvrdio da je posjedovala primjerak Hitlerove knjige "Majn Kampf" s koricama od ljudse kože. Kada su ga pitali da li je čuo za to, Henrik je "razbio" sve iluzije o naivnosti svoje bake, prenosi B92.

"Znala je. Mislim da je znala sve", istakao je, pa dodao: "Bili su ljubavnici. Čak sam čuo da je ohrabrila Himlera da ubrza stvari".

Uprkos tome što je bio oženjen drugom ženom, Himler je vjerovao da širi arijevsku rasu aferom sa Henrikovim bakom, a njegovo ime je dodato na izvod iz matične knjige rođenih Henrikove majke, zvanično potvrđujući krvno srodstvo.

Henrik Lenkeit discovered in 2024 at age 47 that his grandfather was Heinrich Himmler. His grandmother, Hedwig Potthast was working as Himmler's personal secretary when they began an affair & she became pregnant with Henrik's mother. 👇 https://t.co/mjx2xgdziB — Ancestral Enquiries - Tony Smith🌳🧬 (@AncestralEnq) December 27, 2025

Teret krvne veze

Kada su ga pitali da li ga ova genetska veza plaši, Henrik je otvoreno odgovario: "Naravno. Pitate se: 'Kakvo je moje nasljeđe od toga?'"

Kao komandant SS-a, Himler je bio glavni arhitekta logora smrti i Konačnog rješenja - nacističkog plana za sistematski genocid nad evropskim Jevrejima. Stvorio je sistem logora u kojima su ubijeni milioni ljudi, uglavnom Jevreja.

Kada ga pitaju kako sada gleda na Himlera, znajući istinu, Henrik ne bira riječi. "Masovni ubica", "đavo", "demon", nabraja on.

"Sve loše stvari koje možete da zamislite".

Kada je novinar istakao da mora da doda riječ "djed" na kraj te liste, on je polako odgovorio: "Da, Hitlerov zamjenik i djed. On je moj djed. Ne mogu ništa da učinim povodom toga".