Fiktivnim klubovima "miniraju" Plivački savez Srpske

Rad Plivačkog saveza Republike Srpske "minira" se u posljednje vrijeme "paralelnim" takmičenjima, koja organizuje manji broj registrovanih klubova uz pomoć nekih, takoreći, fiktivnih, tvrde izvori ATV-a.

Naime, u organizaciji tih klubova za vikend bi trebalo da bude održano takmičenje "Srpska open", koje je zakazano malo prije Zimskog prvenstva koje organizuje Plivački savez.

Kako je sve počelo?

Nakon što je Saša Mićin izabran za predsjednika Plivačkog saveza Republike Srpske, tvrde naši izvori, pojedini klubovi, među kojima su "Olimp" i "22. april", počeli su da miniraju rad Saveza.

Direktor PK "Olimp" Miodrag Čeko, navodno je sa bliskim ljudima u samo jednom danu osnovao šest novih plivačkih klubova, kako bi mogli da preglasaju legalno rukovodstvo Saveza.

Uz pomoć tih fiktivnih i nekoliko neaktivnih klubova su izglasali podršku sebi i zapravo preuzeli Plivački savez.

Na taj način su uspjeli i da uđu u Plivački savez BiH, preko kojeg zapravo i organizuju ta takmičenja, jer godinama ne žele da nastupaju na legalnim takmičenjima Republike Srpske. Osim toga, uz pomoć PS BiH zapravo izlaze i na međunarodna takmičenja.

Cijela situacija završila je na sudu.

Predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske Saša Mićin objasnio je za ATV da je najprije doneseno sudsko rješenje kojim se pomenuti klubovi proglašavaju zastupnicima Plivačkog saveza Srpske, ali je to rješenje poništeno na višem sudu.

"Kad su bile izborne skupštine koje su trebalo da se provedu, oni da bi došli do dovoljnog broja ruku, da nadglasaju ostale klubove, formirali šest klubova. Tri čovjeka mogu da formiraju klub, kao udruženje građana. Tako da je formirano tih šest klubova, međutim ti klubovi nikad nisu registrovani u Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Znači, oni jednostavno postoje, niti imaju trenere, niti treniraju. Jednostavno, fantomski klubovi, ja bih ih tako nazvao", objasnio nam je Mićin.

Objasnio nam je i da zbog cijele situacije nisu mogli da usklade Statut Plivačkog saveza, ali su to ipak uspjeli učiniti prije otprilike pola godine.

"Predali smo to na Osnovni suda, oni su se opet žalili, tako da je to opet otišlo na viši sud. Ali, cijela suština je u tome da oni neće da ispoštuju odluku jer je Plivački savez je jedan od osnivača PS BiH. Po tim dokumentima PS BiH određuje delegate koji će ih zastupati. Oni nikada, od kada su uspjeli da se registruju, nisu povukli te svoje ljude. Oni i dalje koketiraju sa PS BiH. Donose odluke bez ikakvih konsultacija sa legalnim Plivačkim savezom Srpske", objašnjava Mićin.

Tu zapravo i jeste suština problema jer je PS BiH jedini nadležan da kontaktira sa međunarodnim plivačkim institucijama, kao što su, na primjer, Evropska i Svjetska plivačka federacija.

Dakle, Plivački savez BiH je taj koji određuje norme za takmičenja, a na osnovu kojih se može izaći na neko međunarodno takmičenje.

Otuda upravo i organizovanje tih paralelnih takmičenja, koja se u PS BiH, takoreći, guraju kao relevantna.

Naši izvori navode da je još jedan od razloga organizovanja tih paralelnih takmičenja, koji bi zapravo trebalo da predstavljaju kopiju legalnih takmičenja PS RS, opravdanje pred roditeljima djece koja su članovi tih klubova predvođenih "Olimpom".

Naime, oni roditeljima na taj način pokušavaju da opravdaju neučestvovanje na takmičenjima koja organizuje Plivački savez Republike Srpske, kao što je Zimsko prvenstvo Republike Srpske, koje bi trebalo da se održi naredne sedmice.

Upravo ovo Zimsko prvenstvo je u zvaničnom kalendaru Plivačkog saveza Republike Srpske i biće održano 7. i 8. marta. Na njemu, kao ni na drugim takmičenjima PS RS, neće učestvovati "Olimp" i "22. april", koji su odlučili da organizuju svoje takmičenje, takozvani "Srpska open".

Kalendar Evropske plivačke federacije

Da bi sve bilo još čudnije, PS BiH je takmičenje "Srpska open", koje nije u kalendaru Plivačkog saveza Srpske i nema odobrenje nadležnih organa, Evropskoj plivačkoj federaciji dostavio pod datumom 28.02. - 01.03.2026, a ono je tamo upisano pod nazivom "Zimsko prvenstvo Republike Srpske".

Da ponovimo, zvanično Zimsko prvenstvo Republike Srpske održava se 7. i 8. marta ove godine.

I sam PS BiH je u svoj kalendar za 28. februar i 1. mart u svoj kalendar upisao "Zimsko takmičenje Republike Srpske", i navelo da je organizator PS Srpske, što, kako smo naveli nije tačno.

Kalendar PS BiH

Zbog toga se Plivački Savez Srpske u saopštenju nedvosmisleno ogradio od organizacije ovog takmičenja i ponovio da će njihovo takmičenje biti održano 7. i 8. marta.

Fiktivni klubovi ne postoje u Ministarstvu

Fiktivni klubovi o kojima smo govorili ne postoje u registru Ministarstva porodice, omladine i sporta, čemu svjedoče i dokumenti.

Radi se o klubovima "Kastel", "Atlas", "Spartak", "Feniks", i "Sprint" i "Modriča".

Registar Ministarstva

Prema zvaničnom registru Ministarstva u plivačkom savezu postoji sedam klubova i to "22. april", "Borac", "Olimp" i "Akva star" iz Banjaluke, te "Leotar" iz Trebinja, "Delfin" iz "Modriče" i "Delfin" iz Laktaša.

"Obmanjuju javnost"

Plivački savez Republike Srpske, ranije je u saopštenju naveo da takmičenje pod nazivom "Republika Srpska Open“ nema nijednu saglasnost nadležnih organa, nije u kalendaru zvaničnih sportskih manifestacija, nije dio sistema takmičenja PSRS, te nije odobreno od strane nadležnog saveza.

Kao dokaz da su željeli da zbunjuju klubove naveli su i činjenicu da su na Plivačkom savezu BiH svoj miting predstavili kao prvenstvo Srpske.

"Suprotno nastupima Miodraga Čeke, ovo takmičenje nije za djecu, niti razvojni događaj, već paralelno takmičenje čiji je osnovni cilj: stvaranje konfuzije, obmanjivanje članstva, institucionalno zbunjivanje klubova, destabilizacija zvaničnog sistema takmičenja. Posebno je indikativno da organizatori ni ovaj put nisu željeli da učestvuju na zvaničnom prvenstvu Republike Srpske zakazanom za 7. i 8. mart, što jasno potvrđuje namjeru stvaranja paralelne strukture, a ne razvoja sporta", kažu u Savezu.

U savezu tvrde da nijedan klub nije izbačen iz takmičenja, te donose dokumenta koja to potvrđuju.

"Istina je da su pojedini klubovi sami bojkotovali rad Saveza, odbijali institucionalno učešće i svjesno se isključivali iz legalnih struktura. Primjer koji se javno zloupotrebljava – PK Modriča: nikada nije bila registrovana u Ministarstvu porodice, omladine i sporta kao sportski klub, nikada nije podnijela zahtjev Plivačkom savezu Republike Srpske za učlanjenje, nikada nije imala formalno-pravni status člana Saveza. PK Olimp i APK 22. april su redovno pozivani na skupštine,na republička prvenstva, uključivani u rad Saveza, imali ista prava i status kao i svi drugi klubovi", dodaje se u saopštenju.

Lažni rezultati

Plivački savez Srpske takođe je naveo da PK "Olimp" predstavlja svoje rezultate boljim nego što zaista jesu.

Kao primjer naveli su bodovanje Osnovnog programa u gradu Banjaluka. Prema tom bodovanju "Olimp" je prošle godine bio na trećem mjestu od tri kluba.

Ove godine, navodi PS RS, "Olimp" je drugi ispred "22. aprila".

Naglašava se da je Plivački klub "Borac" prvi.