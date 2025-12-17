Kovačević o Ganiću: Ni za Hitlera i Izetbegovića ne postoje presude, pa znamo

U raspravi sa federalnim novinarima, koji su tvrdili da Ejup Ganić nije presuđeni ratni zločinac i da je kolona JNA koja se povlačila bila "legitiman vojni cilj", Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH je rekao da ni Adolf Hitler ni Alija Izetbegović nisu bili presuđeni ni pred jednim sudom, te da je "legitimni vojni cilj" bila kolona koja se povlačila u skladu sa sporazumom.

"To je bila legalna vojska svih nas. I među tim vojnicima koje je neko ubio nevine i nenaoružane nisu bili samo Srbi, bilo je i muslimana kako su se tada zvali, bilo je i Slovenaca i Hrvata i Makedonaca koji nisu ništa uradili, sjedili su u vozilima računajući da ima sporazum sa UN i odmetnutim vlastima u Sarajevu", podsjetio je Kovačević.

Govoreći o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, Kovačević je rekao da su podržali ove izmjene, ali da od Oružanih snaga ne treba praviti socijalnu službu.

Zdravlje Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

"Volio bih da postoji Vojska Republike Srpske u skladu sa Ustavom i tada ne bih podržao ovaj zakon i to da vojnici Vojske Republike Srpske sa 55 i 60 godina budu u službi, jer mislim da to nije dob u kojoj su ljudi najspremniji da se bave odbranom, ali pošto su Oružane snage BiH postigli smo konsenzus", naveo je Kovačević.