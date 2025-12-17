Do kraja godine moguća registracija oružja bez dokazivanja porijekla

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina upoznali su danas predstavnike lovačkih udruženja sa područja grada da do kraja godine mogu da registruju vatreno oružje bez dokazivanja porijekla i pravnih sankcija.

Portparol Policijske uprave Bijeljina Tanja Kovačević rekla je da svi koji imaju neku vrstu zakonom dozvoljenog oružja - pištolj, revolver, sportsko ili lovačko oružje, a za koje nemaju dozvolu, mogu da ga prijave u okviru kampanje "Registruj oružje bez sankcije".

"Apelujemo da svi građani, ne samo lovci, do 31. decembra iskoriste pogodnosti ove kampanje", rekla je Kovačevićeva novinarima.

Ona je dodala da se postupak registracije pokreće u najbližoj policijskoj stanici, podnošenjem zahtjeva za izdavanje oružnog lista, bez obaveze dokazivanja porijekla oružja.

"Ona lica koji posjeduju vojno naoružanje, prije svega, automatsko, poluautomatsko, minsko-eksplozivna sredstva ili municiju, ukoliko dobrovoljno pristupe u najbližu policijsku stanicu po mjestu prebivališta biće oslobođena odgovornosti u pogledu krivičnopravnog zakonodavstva", rekla je Kovačevićeva.

Svijet Svaki peti Evropljanin živi sa rizikom od siromaštva i socijalne izolovanosti

Od početka kampanje Policijskoj upravi Bijeljina podneseno je ukupno 95 zahtjeva za legalizaciju oružja od kojih je u 90 slučajeva postupak završen.

Na području grada Bijeljina ukupno je registrovano 8.248 oružja B kategorije.

Za 11 mjeseci na području Policijske uprave Bijeljina evidentirano je 15 krivičnih djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija, što je za osam manje u odnosu na prošlu godinu.