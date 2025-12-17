Poslanici nastavljaju sa 17. redovnom sjednicom

Poslanici su sinoć razmotrili Prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu u iznosu od 7.409 milijardi KM.

Sjednica se nastavlja i danas kada će biti razmatrani i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku.

Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku.