Poslanici nastavljaju sa 17. redovnom sjednicom

Narodna skupština Republike Srpske nastavlja 17. redovnu sjednicu koja je počela juče.
Poslanici su sinoć razmotrili Prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu u iznosu od 7.409 milijardi KM.
Sjednica se nastavlja i danas kada će biti razmatrani i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku.
Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku.
