Poslanici nastavljaju sa 17. redovnom sjednicom

ATV

17.12.2025

07:12

Narodna skupština Republike Srpske nastavlja 17. redovnu sjednicu koja je počela juče.

Poslanici su sinoć razmotrili Prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu u iznosu od 7.409 milijardi KM.

Sjednica se nastavlja i danas kada će biti razmatrani i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku.

Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku.

