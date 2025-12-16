Cvijanović: Konaković loš glumac u lošoj ulozi

Samo u BiH se može vidjeti da Ministarstvu inostranih poslova treba više od 100 dana da proslijedi protestnu notu drugoj državi, a da ne pominjemo kako se tek bave cenzurisanjem, istakla je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Tamo caruje neprofesionalnost i politička ostrašćenost. Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković nema vremena da se bavi svojim poslom, jer se sav njegov angažman sveo na blaćenje SNSD-a i hvaljenje opozicije iz Republike Srpske, pa čak i kad negdje gostuje na temu učešća žena u politici", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Ističe da mu je zbog toga pitanje Trgovske gore nevažno.

"Loš glumac u lošoj ulozi. Ne bi me čudilo ni da su mu se njegovi lobisti, kojima se toliko hvalio, zahvalili na saradnji kad su čuli kako je nezakonito zaključivao ugovore, bez saglasnosti Savjeta ministara. Sve u svemu, on je za BiH čisti promašaj. Šta god je mogao uraditi da je dodatno potopi, to je i uradio", istakla je Cvijanovićeva.