Dodik: Zapadne sile Dejton pretvorile u oruđe za uništavanje srpske autonomije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da su zapadne sile Dejtonski sporazum pretvorile u oruđe za uništavanje srpske autonomije. U intervjuu za televiziju "Rusija 24" rekao je, da je degradacijom mirovnog sporazuma BiH postala nerealan projekat kojeg se Srbi moraju odreći. Ukazao je da je sukob Rusije i Ukrajine koncept zapadnih sila u koju su se upustili potcjenjujući snagu Ruske Federacije.

Namjera im je, kaže, bila stvoriti potpuno drugačiji svijet u kojem bi nestali čitavi narodi. Evropa je potpuno izgubila razum, optužujući Vladimira Putina za sve probleme, uključujući ekonomske, rekao je Dodik.

Mirovni sporazum zaustavio je rat i donio političko rješenje koje je tada, bez prakse bilo teško razumjeti, kaže Dodik i ukazuje da je sporazum iz Dejtona od početka degradiran na štetu Republike Srpske, koja je do potpisivanja sporazuma imala svoju nezavisnost, institucije, državnost.

"Dejtonski sporazum je značio da smo se mi pod navodnicima, odrekli te nezavisnosti da bi gradili BiH. To nije tačno. Bili smo primorani da to uradimo zbog prethodne operacije zapada. Treba reći da je NATO bombardovao nas Srbe i na taj način nas doveo za pregovarački sto", rekao je Dodik.

Republika Srpska Cvijanović: Konaković loš glumac u lošoj ulozi

Rusija, ali ne današnja, bila je garant i svjedok tog sporazuma, kaže Dodik i ocjenjuje da se Ruska Federacija tek sa Putinom na čelu otvoreno usprotivila otimanju nadležnosti Republici Srpskoj. Napominje da su nasiljem prenijeli stotinu nadležnosti, formirali vojsku i policijske strukture, a pravosuđe se pojavljuje kao glavni faktor centralizacije BiH. Dodik kaže da je narod u Srpskoj i dalje u procesu narodno – oslobodilačke borbe, političkim sredstvima i da bi Republika Srpska opstala, jedini način je da se izvuče iz projekta nerealne BiH. Dodik ukazuje da je klasifikovanje američkih dokumenata pokazalo da ni zapadu nisu bila strana takva rješenja.

"Kada je Olbrajtova predlagala koncept, kasnije nazvan dejtonski, bio je Berger, šef za nacionalnu bezbjednost koji je predložio da se BiH podjeli na tri nezavisne zemlje. Oni su sve ovo vrijeme pokušavali da to degradiraju pod izgovorom da smo mali, a mi smo duplo veći od Crne Gore", dodao je Dodik.

Republika Srpska Dodik: Odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU je racionalna, državnička i posve razumljiva

Dešavanja 90-tih na Balkanu, kaže Dodik, predigra su za aktuelnu veliku igru i atake na Rusiju. Podsjeća na kako kaže, proročki govor Vladimira Putina na Minhenskoj konferenciji 2007, koji je Zapad, zaglupljen prividnom moći ocijenio kao smiješan, potcjenjujući ruski apel za mir. Minski sporazum, kaže Dodik zloupotrijebili su da naoružaju Ukrajinu i uvuku je u rat.

"Ruska Federacija nije branila samo sebe. Ona je branila dostignuće svjetske civilizacije. Da je pokorena Rusija, svijet bi izgledao sasvim drugačije, nestali bi narodi. Rusiju bi rascijepali na 5 ili 10 međusobno posvađanih država, kao što su uradili nama na Balkanu", istakao je Dodik.

Rusija se ne osvaja očekivanjima Zapada, koji je doživljavao na pogrešan način, ali, kaže Dodik, vratila se na svoje mjesto, jača, nezavisna od uvoza i s legitimnim pravom da zaštiti 15 miliona Rusa u Ukrajini. Evropa je tragičan gubitnik, a dogovor ruskog i američkog predsjednika mogao bi je dovesti do potpune disolucije koju ni reforme neće ponovo ujediniti, ocjenjuje Dodik za TV "Rusija 24".