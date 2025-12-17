Rada Manojlović poslije 18 godina priznala da li je bila nagovorena da bude u vezi sa Milanom Stankovićem!

Rada Manojlović i Milan Stanković nisu zajedno već 13 godina, a mnogi i dalje polemišu o tome da li je njihova veza koja je počela u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" 2007. godine, bila prava ili je u pitanju bio marketinški trik Saše Popovića.

Upravo je o tome sada pričala i pevačica, pošto je Milan neizostavna tema skoro svakog njenog intervjua.

Moja ljubavna veza je bila centralna naslovna strana sa tom nekom negativnom konotacijom i pitanjima da li je sve to marketinški trik, da li je sve to smislio Saša Popović - rekla je Manojlovićeva i dodala:

"Jeste, evo mi glumimo šest godina zaljubljeni par i petnaest godina prijatelje zato što nas je naterao Saša Popović da glumimo. Meni je to tada smetalo, nisam se snalazila ", priznaje Rada.

"Dok su me tapšali po ramenu, znala sam da sam nebitna i da nisam nikome konkurencija. Ogradiću se, nije krajnost, ali volim kada me pljuju i potkače. Skapirali su da ja ne odgovaram, učili su nas u Grandu i Žika i Saša da sve što imamo da kažemo kažemo lično, a ne preko medija, to je ta škola. Nikada ne bih dozvolila da tema mog postojanja u medijima bude druga ličnost, previše sam sebi važna", rekla je Rada nedavno u emisiji "Nije lako biti ja".

(telegraf)