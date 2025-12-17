Logo
Large banner

Rada Manojlović poslije 18 godina priznala da li je bila nagovorena da bude u vezi sa Milanom Stankovićem!

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

12:26

Komentari:

0
Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

Rada Manojlović i Milan Stanković nisu zajedno već 13 godina, a mnogi i dalje polemišu o tome da li je njihova veza koja je počela u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" 2007. godine, bila prava ili je u pitanju bio marketinški trik Saše Popovića.

Upravo je o tome sada pričala i pevačica, pošto je Milan neizostavna tema skoro svakog njenog intervjua.

Moja ljubavna veza je bila centralna naslovna strana sa tom nekom negativnom konotacijom i pitanjima da li je sve to marketinški trik, da li je sve to smislio Saša Popović - rekla je Manojlovićeva i dodala:

"Jeste, evo mi glumimo šest godina zaljubljeni par i petnaest godina prijatelje zato što nas je naterao Saša Popović da glumimo. Meni je to tada smetalo, nisam se snalazila ", priznaje Rada.

Брајан Волш-01122025

Svijet

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

"Dok su me tapšali po ramenu, znala sam da sam nebitna i da nisam nikome konkurencija. Ogradiću se, nije krajnost, ali volim kada me pljuju i potkače. Skapirali su da ja ne odgovaram, učili su nas u Grandu i Žika i Saša da sve što imamo da kažemo kažemo lično, a ne preko medija, to je ta škola. Nikada ne bih dozvolila da tema mog postojanja u medijima bude druga ličnost, previše sam sebi važna", rekla je Rada nedavno u emisiji "Nije lako biti ja".

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Rada Manojlović

Milan Stanković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брајан Волш на суђењу

Svijet

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

3 h

0
Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

Savjeti

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

3 h

0
Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

BiH

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

3 h

1
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Fudbal

Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

3 h

0

Više iz rubrike

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Scena

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

7 h

0
Растина порука о "Тврђави" слама срце: "Знам како је бити у колони која напушта све своје..."

Scena

Rastina poruka o "Tvrđavi" slama srce: "Znam kako je biti u koloni koja napušta sve svoje..."

7 h

0
Вујадин Савић је о овом бламу само једном причао "Понудили смо му добру суму новца да то уради"

Scena

Vujadin Savić je o ovom blamu samo jednom pričao "Ponudili smo mu dobru sumu novca da to uradi"

7 h

0
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

Scena

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

15

27

Srpski brend zatvara sve radnje

15

24

Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

15

21

Firma iz BiH osnovana početkom godine proizvodi dijelove za Bentli

15

19

Bitkoin porastao za 1,26 odsto na skoro 75.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner