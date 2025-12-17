Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

Bliži se najveća slava Sveti Nikola i mnoge domaćice su već uveliko u idejama i pripremama trpeze.

Kao i uvijek, slavska trpeza ne može da bude potpuna bez slatkog finiša. Mnogi biraju tradicionalne kolače, ali šta ako vam kažemo da možete olakšati sebi posao sa jednom kremastom, posnom tortom?

Moskva torta važi za jednu od omiljenih poslastica na našim prostorima, a dobra vijest je da postoji i njena jednako bogata posna verzija. Kremasta, sočna i puna voća, ova torta dokazuje da ni tokom posta ne morate da se odreknete deserata koji izgledaju i imaju ukus kao iz najbolje poslastičarnice.

Idealna je za slavsku trpezu, praznike, ali i za sve trenutke kada želite nešto posebno, a pritom u potpunosti poštujete posna pravila.

Iako se originalna Moskva torta priprema u mrsnoj varijanti, posna verzija ni po čemu ne zaostaje. Mekane kore sa orasima, svilenkasti fil od vanile i obilje voća čine savršenu ravnotežu ukusa. Uz malo strpljenja, ova torta lako postaje glavna zvijezda svake trpeze i nestaje sa tanjira brže nego što očekujete.

Napomena: mjera za sve sastojke je standardna čaša od jogurta.

Sastojci za kore

1,5 čaša brašna

2 čaše mljevenih oraha

pola čaše mljevenog posnog plazma keksa

150 g šećera

5 kašika džema od kajsija

5 kašika ulja

1 prašak za pecivo

kisela voda (po potrebi)

Sastojci za fil

1 litar soka od pomorandže

4 kesice pudinga od vanile

12 kašika šećera

250 g biljnog margarina

500 g posnog šlaga

kisela voda (za mućenje šlaga)

500 g ananasa

300 g višanja

100 g badema

Priprema kora

U veću činiju sipajte sve suve sastojke, zatim dodajte džem od kajsija i ulje. Postepeno dolivajte kiselu vodu i mješajte varjačom dok ne dobijete glatku, blago rjeđu smjesu, sličnu onoj za patišpanj.

Od dobijene mase pecite četiri kore na 180 stepeni, oko 10 minuta po kori. Vodite računa da se kore ne presuše, jer treba da ostanu mekane.

Priprema fila

U 200 ml soka od pomorandže razmutite prašak za puding. Preostali sok sipajte u šerpu, dodajte šećer i zagrijte do ključanja, zatim zakuvajte puding. Kada se fil zgusne, sklonite sa ringle, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi.

U ohlađeni puding dodajte biljni margarin i umutite mikserom dok ne dobijete gladak i penast krem.

Posebno umutite posni šlag sa kiselom vodom, tako da bude čvrst i postojan.

Slaganje torte

Na prvu koru nanesite žuti fil, rasporedite sitno sjeckani ananas i premažite slojem šlaga. Prekrijte drugom korom, ponovite postupak sa filom, a zatim dodajte višnje i šlag.

Isti redoslijed ponovite i sa trećom korom. Na četvrtu koru nanesite preostali fil, a cijelu tortu bogato premažite šlagom. Po vrhu pospite listiće badema.

Najvažniji korak

Tortu ostavite u frižideru najmanje 24 sata prije služenja, kako bi se svi slojevi lijepo povezali i ukusi u potpunosti razvili. Tek tada će posna Moskva torta pokazati svu svoju raskoš.

Savršena za post, slavu ili posebne prilike i dokaz da posni deserti mogu biti jednako bogati i neodoljivi.

