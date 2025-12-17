Posni medenjaci koji mirišu na praznike: Sve sastojke već imate u kuhinji

17.12.2025
Medenjaci su neizostavni dio praznične atmosfere - njihov miris odmah vraća u djetinjstvo i budi uspomene na porodične trenutke.
Iako se tradicionalno pripremaju sa puterom i jajima, ovaj posni recept omogućava svima da uživaju u njihovom neodoljivom ukusu, bez obzira na post. Pripremite ih brzo, jednostavno i sa minimalno sastojaka - i praznična magija može da počne!
Sastojci za posne medenjake:
500 g brašna
10 kašika ulja
10 kašika vode
10 kašika šećera
1 kašika meda
1 kašika cimeta
1 kesica praška za pecivo
5 kašika šećera u prahu
1 limun
Priprema posnih medenjaka:
U većoj posudi prvo pomješajte sve suve sastojke izuzev šećera u prahu, pa dodajte ulje i vodu i zamjesite tijesto.
Na radnu površinu pospite malo brašna, pa razvucite tijesto na jedan centimetar debljine. Čašom ili kalupom vadite tijesto.
Pleh u kom ćete peći obložite papirom za pečenje, pa stavite medenjake i pecite 10 minuta na 200 stepeni.
Kada su gotovi, ostavite ih da se prohlade.
Za to vrijeme napravite glazuru. Iscijedite sok od jednog limuna, pa mu dodajte pet kašika šećera u prahu i sve dobro umutite. Preliv bi trebalo da bude nešto gušći od smjese za palačinke. Kašičicom nanesite preliv preko medenjaka i ostavite da se glazura stegne. Posni medenjaci su spremni za konzumaciju.
Prijatno!
(Ona.rs)
