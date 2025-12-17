Posni medenjaci koji mirišu na praznike: Sve sastojke već imate u kuhinji

Medenjaci su neizostavni dio praznične atmosfere - njihov miris odmah vraća u djetinjstvo i budi uspomene na porodične trenutke.

Iako se tradicionalno pripremaju sa puterom i jajima, ovaj posni recept omogućava svima da uživaju u njihovom neodoljivom ukusu, bez obzira na post. Pripremite ih brzo, jednostavno i sa minimalno sastojaka - i praznična magija može da počne!

Sastojci za posne medenjake:

500 g brašna

10 kašika ulja

10 kašika vode

10 kašika šećera

1 kašika meda

1 kašika cimeta

1 kesica praška za pecivo

5 kašika šećera u prahu

1 limun

Priprema posnih medenjaka:

U većoj posudi prvo pomješajte sve suve sastojke izuzev šećera u prahu, pa dodajte ulje i vodu i zamjesite tijesto.

Na radnu površinu pospite malo brašna, pa razvucite tijesto na jedan centimetar debljine. Čašom ili kalupom vadite tijesto.

Pleh u kom ćete peći obložite papirom za pečenje, pa stavite medenjake i pecite 10 minuta na 200 stepeni.

Kada su gotovi, ostavite ih da se prohlade.

Za to vrijeme napravite glazuru. Iscijedite sok od jednog limuna, pa mu dodajte pet kašika šećera u prahu i sve dobro umutite. Preliv bi trebalo da bude nešto gušći od smjese za palačinke. Kašičicom nanesite preliv preko medenjaka i ostavite da se glazura stegne. Posni medenjaci su spremni za konzumaciju.

Prijatno!

(Ona.rs)