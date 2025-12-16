Logo
Postite, a jede vam se nešto slatko? Posne palačinke su pravi izbor

Izvor:

B92

16.12.2025

20:51

Постите, а једе вам се нешто слатко? Посне палачинке су прави избор
Foto: Ksenia Chernaya/Pexels

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 19. decembra će obilježiti najveću slavu i veliki hrišćanski praznik - Svetog Nikolu.

S obzirom da praznik "pada" u vrijeme božićnog posta, koji traje 40 dana, sve do 6. januara, slavska trpeza bi iz tog razloga trebalo da bude posna.

Samim tim vam donosimo jedan posni recept za omiljeno jelo svih generacija.

Riječ je o posnim palačinkama koje su pod‌jednako ukusne, kao i one obične. Posne palačinke pripremaju se bez mlijeka i jaja, a ukus vas neće razočarati.

Sastojci:

500 ml vode (plus još malo da bi se razrijedilo na gustinu tečnog jogurta)

350 grama mekog brašna

1 kašičica šećera

pola kašičice soli

2 kesice vanilin šećera ili aroma

malo naribane korice limuna (ne mora)

3 kašike ulja za tijesto + nekoliko kapi ulja za prženje (u dobrom tiganju bez ulja)

1 kašičica praška za pecivo

Priprema:

Izmiješajte vodu, šećer, so, vanilu, ulje i naribanu koricu limuna.

Dodajte brašno i prašak za pecivo. Izmiješajte tako da nema grudvica i pecite u dobro zagrijanoj tavi, prenosi B92.

palačinke

Recept

