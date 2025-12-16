''Pola naroda slavi, pola ide na slavu'' Evo šta nikako ne treba poklanjati domaćinu za Svetog Nikolu

Sveti Nikola jedan je od najvažnijih hrišćanskih svetaca, čudotvorac i zaštitnik moreplovaca, putnika, djece, brodova, mnogih primorskih gradova širom svijeta.

U Srbiji je to najčešća porodična slava. Što bi se reklo, pola naroda slavi, a pola dolazi na slavu.

Kako se bliži Sveti Nikola, mnogi su u dilemi šta pokloniti domaćinu za slavu, a postoji lista stvari koje prema narodnim vjerovanjima nikako ne valja darivati.

Vjerovanje u poklone koji donose nesreću potiče iz različitih kultura i tradicija i može varirati. Pored toga postoji i spisak stvari koje ne valja raditi na Svetog Nikolu jer se smatraju grijehom, piše Žena Blic.

Evo nekoliko primjera poklona za koje se smatra da donose nesreću.

Sat

U nekim kulturama poklanjanje sata može se smatrati nepristojnim jer podsjeća na prolaznost vremena i života. Takođe, u kineskoj kulturi riječ za “sat” zvuči slično kao riječ za “propast” ili “smrt“.

Nož

U mnogim kulturama poklanjanje noža može se povezati s simbolikom svađe i neprijateljstva. Vjeruje se da oštri predmeti, kao što su noževi, mogu “sjeći” odnose.

Crvene ruže bez trnja

U nekim kulturama vjeruje se da crvene ruže bez trnja mogu simbolizovati krhku ili prolaznu ljubav.

Buket bijelih ljiljana

Bijeli ljiljani često se povezuju s pogrebima i smrću, pa ih neki ljudi izbjegavaju kao poklon. Ako planirate da nosite cvijeće, izaberite neko drugo.

Slike koje prikazuju tužne ili mračne motive

Poklanjanje umjetničkih djela ili slika koje prikazuju tužne ili mračne motive može se smatrati neprimjerenim, posebno ako primaoci nisu izrazili interes za takve motive.

Umjesto navedenog, domaćinu ponesite kafu i bombonjeru, šoljice za kafu, piće koje voli ili nešto slično.