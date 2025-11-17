Logo
Ako na ovaj datum oktitite jelku, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine

17.11.2025

14:50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

Saznajte zašto se vjeruje da ako okitite jelku baš ovog datuma, sreća će da vas prati cijele godine.

Postoji jedan poseban datum za kićenje jelke: 19. decembar dan Svetog Nikole. Prema vjerovanju, ako okitite jelku baš ovog datuma, sreća vas prati cijele godine.

Taj dan nosi simboliku zaštite doma, zajedništva i blagostanja. Ljudi ga pamte jer donosi osjećaj topline i radosti, a ukrašavanje jelke tada nije samo praznični ritual, već i trenutak kada se dom puni pozitivnom energijom.

Mnogi kažu da ukrašavanje jelke na Svetog Nikolu donosi mir u porodici i uspjeh u poslu. Ako okitite jelku baš na ovaj dan, osjećaj je kao da ste otvorili vrata sreći i obilježili početak praznične magije.

Јелка

Zdravlje

Ovo su skrivene opasnosti za zdravlje od novogodišnje jelke

Kako da unesete magiju u dom:

Ako ne možete da okitite jelku baš ovog datuma, uradite to u danima oko njega – vjeruje se da i tada magija djeluje.

Dodajte prirodne ukrase: sušene pomorandže, cimet, borove šišarke – oni pojačavaju osjećaj topline.

Uključite cijelu porodicu: zajedničko ukrašavanje jača veze i donosi dodatnu sreću.

Alternative: Ako niste ljubitelj klasične jelke, možete okititi granu bora u vazi ili napraviti minimalističku verziju od lampica. Bitno je da ritual ostane – jer simbolika je važnija od forme.

Ne postoji ''pravilo“ kad je u pitanju praznična magija – postoji ono što vama znači. Bilo da je to miris cimeta, smeh dok kačite ukrase, ili tišina uz lampice, važno je da trenutak bude vaš. Jer sreća ne dolazi iz forme, već iz osjećaja koji stvorite.

Najčešća pitanja:

Koji je to datum?

– Tradicionalno se veruje da je 19. decembar, dan Svetog Nikole.

Šta ako zakasnim?

– Nije problem, bitno je da unesete radost i zajedništvo.

Da li je ovo praznovjerje?

– Više je lijep običaj nego strogo pravilo, ali mnogi ga rado poštuju.

Ako okitite jelku baš ovog datuma, sreća vas prati cijele godine – ali prava magija je u tome da unesete radost, ljubav i toplinu u svoj dom. Datum je samo podsjetnik da sreća počinje u malim ritualima koje dijelimo sa najbližima, prenosi Krstarica.

sreća

božićna jelka

Sveti Nikola

