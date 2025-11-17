Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

Tri horoskopska znaka privući će veliki finansijski uspjeh od 17. do 23. novembra.

Iako se promjena neće dogoditi odmah, pogotovo ako je ekonomija haotična, i dalje možete usmjeriti svoju finansijsku situaciju u pozitivnom smjeru.

Usprkos tome što je sezona retrogradnog Merkura još u toku, ova sedmica donosi prilike za nove početke, posebno u načinu na koji upravljate finansijama.

Ključan dan biće četvrtak 20. novembar, kada mladi Mjesec u Škorpiji donosi energiju istine i intuicije. Ovo je početak finansijskog preokreta, ali potrebno je biti spreman vratiti se korak unatrag kako biste mogli napredovati, piše Your Tango.

Vaga

Vage, vrijeme je da uložite u osiguranje svoju finansijsku budućnost. U četvrtak, 20. novembra, mladi Mjesec u Škorpiji potiče duboku priliku za izgradnju vašeg bogatstva.

Iako ova energija predstavlja novi početak, Merkur je retrogradan do kraja novembra, stoga je važno obratiti posebnu pažnju na svoj budžet i sva ulaganja.

Sudbina vas usmjerava da restrukturišete svoju potrošnju kako biste, kada stigne nova finansijska prilika, bili u poziciji da je iskoristite.

Ključni dio vašeg rasta tokom protekle godine vrtio se oko postizanja nezavisnosti, a finansijska stabilnost osnova je svega. Ona mijenja način na koji se predstavljate, kako profesionalno tako i privatno.

Ribe

Ribe, dopustite drugima da vam pomognu. Sezona Strijelca, koja počinje u petak, 21. novembra, donosi nadu i njegujuću energiju.

Posljednjih nekoliko mjeseci vjerojatno ste osjećali velik finansijski teret i imali utisak da sve morate sami. Iako je taj period ojačao vaše samopouzdanje, uskoro slijedi promjena.

Ulaskom Sunca u Strijelca počećete primati prilike vezane uz nove finansijske mogućnosti, bilo kroz karijeru, dodatni posao ili prethodna ulaganja.

Osim toga, ovaj tranzit može donijeti pomoć prijatelja ili člana porodice, koji će vam pokloniti novac, što će vam omogućiti da poboljšate svoje finansije.

Škorpija

Škorpije fokusirajte se na nove načine zarade. Početak sezone Strijelca u petak, 21. novembra, donosi vam ogromnu priliku za izgradnju bogatstva, pošto ovaj znak utiče na vaše polje novca i samopoštovanja.

Sunce vas potiče da istražite i pokrenete nove izvore prihoda.

Razmislite o svemu - od honorarnog posla do prodaje svojih rukotvorina.

Osim stvaranja novih prilika, ključno je i vjerovati da ste vrijedni obilja.

Preispitajte svoje unutrašnje misli i odbacite sve što odražava negativnost.

U ovom periodu ne samo da ćete zaraditi više, već ćete se i osjećati dostojnima novih nivoa uspjeha, prenosi Indeks.