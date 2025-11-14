Logo
Large banner

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

Izvor:

Krstarica

14.11.2025

12:04

Komentari:

0
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама
Foto: Unsplash

Dugo ste čekali, ali sada je gotovo. Za tri horoskopska znaka, finansijska crna rupa se zatvara, a vrata obilja otvaraju se širom, i to već do kraja ovog meseca.

Period teške borbe, odricanja i brige oko dugova je iza vas. Astrolozi predviđaju ekstremnu finansijsku sreću koja će vam omogućiti ne samo da izmirite sve obaveze, već i da se konačno počnete „kupati u parama“.

Evo koja tri znaka čekaju nevjerovatne promene.

Ovan

Ovnovi su radili marljivo i strpljivo, a sada je kosmos odlučio da ih nagradi za uloženi trud iz prošlosti. Jupiter, planeta sreće, pravi moćan aspekt koji donosi neočekivanu naplatu. Konačno ćete staviti tačku na kredite i dugovanja! Ne samo to, već stiže uplata dovoljna da se reši najveći teret. Veliki projekat, na kojem ste tajno radili, dobija zeleno svjetlo i pretvara se u stalan i snažan izvor prihoda. Vrijeme je za promjenu stana ili neki veliki šoping.

Vaga

Vage se rješavaju finansijskog pritiska uz pomoć srećnih okolnosti na koje nisu mogle da utiču. Njihova prirodna privlačnost i harizma sada su usmjerene na magnetizovanje novca. Moguća je manja nagrada u igrama na sreću, ali je verovatniji iznenadni povrat starog duga za koji ste mislili da je izgubljen. Vage se oslobađaju toksičnih finansijskih veza. Novi poslovni partner ili investicija donosi priliv koji ih čini ekstremno bogatim do početka sljedećeg meseca.

Rak

Rakovi su majstori čuvanja, ali sada je vrijeme da naprave hrabar finansijski potez koji će im se višestruko isplatiti. Očekuje ih unapređenje i finansijska stabilnost koju su dugo čekali. Promocija na poslu ili povišica koja je odavno zaslužena stiže u pravom trenutku i pokriva sve manje finansijske rupe. Novac ne samo da rešava dugove, već vam omogućava da pametno investirate u nekretninu ili posao koji će vam osigurati mirnu budućnost bez stresa, piše Krstarica.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Олупина Титаника

Ekonomija

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

4 h

0
Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Srbija

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

4 h

0
Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Hronika

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

4 h

0
Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

Svijet

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

4 h

0

Više iz rubrike

Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Za ova tri znaka slijedi period sreće i napretka u svim poljima

6 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovi znakovi su najnespretniji u Zodijaku

6 h

0
Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

Zanimljivosti

Čovjek u smeću pronašao stare slike, šokirao se kada je shvatio koliko vrijede

7 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde poručuju danas?

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner