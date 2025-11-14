Logo
Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

Izvor:

Agencije

14.11.2025

11:47

Komentari:

0
Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку
Foto: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da su pripreme za mirovni samit Rusije i SAD u Budimpešti u punom jeku, kao i da zemlja može da igra ključnu ulogu u postizanju mira.

"Ne želim da govorim o detaljima, jer su pregovori u toku. Mađarska ima vrijednost i doprinos cilju mira - rekao je Orban i dodao da Mađarska "drži diplomatske kanale otvorenim prema Rusiji", rekao je Orban za Radio košut.

Chat GPT

Zdravlje

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

On je istakao da je Mađarska jedina evropska zemlja koja je u stalnom kontaktu i pregovorima s Rusijom i da on lično može, "a ponekad bi i želeo", da razgovara s ruskim predsjednikom Vladimir Putinom ako bude bilo potrebno.

Orban je naglasio da sposobnost Mađarske u ovom procesu može da doprinese okončanju sukoba i naglasio je važnost zemlje kao posrednika u mirovnim naporima.

Viktor Orban

