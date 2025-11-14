Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

Izvor:
Agencije
14.11.2025
11:47
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da su pripreme za mirovni samit Rusije i SAD u Budimpešti u punom jeku, kao i da zemlja može da igra ključnu ulogu u postizanju mira.
"Ne želim da govorim o detaljima, jer su pregovori u toku. Mađarska ima vrijednost i doprinos cilju mira - rekao je Orban i dodao da Mađarska "drži diplomatske kanale otvorenim prema Rusiji", rekao je Orban za Radio košut.
Zdravlje
Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni
On je istakao da je Mađarska jedina evropska zemlja koja je u stalnom kontaktu i pregovorima s Rusijom i da on lično može, "a ponekad bi i želeo", da razgovara s ruskim predsjednikom Vladimir Putinom ako bude bilo potrebno.
Orban je naglasio da sposobnost Mađarske u ovom procesu može da doprinese okončanju sukoba i naglasio je važnost zemlje kao posrednika u mirovnim naporima.
Zdravlje
25 min0
Svijet
25 min0
Zdravlje
30 min0
Svijet
31 min0
Najnovije
Najčitanije
12
05
12
04
11
59
11
59
11
52
Trenutno na programu