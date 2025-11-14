Izvor:
Sputnjik
14.11.2025
11:41
Komentari:0
Rusija je zahvalna Sjevernoj Koreji na herojskoj i nesebičnoj pomoći njenih deminera u Kurskoj oblasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.
"Nikada nećemo zaboraviti ovu pomoć. Ovaj rad se nastavlja, opasan je i težak, a naši korejski prijatelji nam zaista pomažu. Veoma cijenimo to", poručio je Peskov.
Pored toga, portparol je istakao da je Rusija i dalje zainteresovana za rad G20, te da se oduvijek protivila svakoj politizaciji agende ove organizacije.
"G20 svakako zadržava svoj značaj i važnost za mnoge zemlje koje učestvuju u ovom formatu", rekao je Peskov.
Ranije ove godine, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov u izvještaju predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu posebno izdvojio pomoć Sjeverne Koreje u uništavanju ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti.
Putin je zahvalio odredima Korejske narodne armije koji su učestvovali u borbama protiv ukrajinskih snaga koje su prodrle u Kursku pograničnu oblast i dodao da je lično zahvalan predsjedniku Sjeverne Koreje Kim Džon Unu, cijelom rukovodstvu i narodu te zemlje, piše Sputnjik.
