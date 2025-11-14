Logo
Dara Bubamara napravila haos u Zvezdama Granda: ''Za malo Kebi da oduzmeš život''

Izvor:

Blic

14.11.2025

11:35

Foto: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Teško se iskontrolisati kada vas ponese neka atmosfera, a to je iskusila i Dara Bubamara koja je imala nezgodu na snimanju emisije "Zvezde Granda". Dok su svi ustali i plesali, ona je u nekom trenutku sjela na sto i sve je krenulo u pogrešnom pravcu.

Dara Bubamara uživala je u pjevanju takmičara, a kada su svi ustali sa svojih fotelja, upravo ona bila je najveselija. Od prevelike euforije sela je za sto koji se polomio i direkt pao na Kebu.

On je zajaukao i otišao sa strane dok mu se smiri bol, a Dara je prasnula u smijeh, malo od situacije, a malo od šoka jer nije znala tačno šta joj se desilo u trenutku. Ona je odmah pokušala da se našali i opravda:

– Da se izvinim Kebi jer je sto pao od njega. Ja stvarno od ludila…

Njenu izjavu prekinula je Ceca, koja je uz osmijeh dobacila.

– Za malo Kebi da oduzmeš život!

Inače, ovako luda žurka organizovana je jer je Keba obilježavao rođendan u emisiji, ali se niko nije nadao da će slavljenik da bude taj koji će snositi posljedice dobrog provoda. Na kraju je i Keba dodao kroz smijeh:

– Mili me je poljubio, ne mogu da vjerujem – rekao je Keba.

@darabubamara_live MA DARA JE SVE!! 🤣🤣❤️👑 #darabubamara #zvezdegranda #live #iconic #viral ♬ original sound - darabubamara_live

