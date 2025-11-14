Kina upozorila: Japan će pretrpjeti poraz ako...

Japan će pretrpjeti "razorni poraz" od kineske vojske ako pokuša da upotrijebi silu kako bi intervenisao zbog Tajvana, saopštilo je danas kinesko ministarstvo odbrane, pojačavajući retoriku povodom izjava japanske premijerke Sanae Takaiči o ovom ostrvu, prenosi agencija Rojters.

Takaiči je izazvala diplomatski spor sa Pekingom izjavama u parlamentu prošle nedjelje da bi kineski napad na Tajvan mogao predstavljati "situaciju koja ugrožava opstanak" Japana i da bi mogao da izazove vojni odgovor Tokija.

Najviši kineski diplomata u Osaki podijelio je na mreži "Iks" vijest o Takaičinim izjavama o Tajvanu i komentarisao da "prljavu šiju koja se sama gura treba odsjeći", što je navelo japansku ambasadu u Pekingu da uloži protest kineskom zamjeniku ministra spoljnih poslova Sunu Veidongu.

Portparol kineskog Ministarstva odbrane Jiang Bin rekao je da su Takaičine riječi krajnje neodgovorne i opasne.

- Ako japanska strana ne izvuče pouke iz istorije i usudi se da rizikuje, ili čak upotrijebi silu da se miješa u pitanje Tajvana, pretrpjeće razorni poraz od čelično čvrste Narodnooslobodilačke vojske i platiće visoku cijenu - rekao je Jiang u saopštenju.

Kineski državni mediji takođe su se uključili u raspravu serijom oštrih uredničkih tekstova i komentara upućenih Takaiči, s obzirom na dugotrajne zamjerke u vezi s japanskom ratnom prošlošću i ekstremnu osjetljivost Kine na sve što se tiče Tajvana.

Takaičine izjave nikako nijesu bile "izolovan politički ispad", navela je danas Komunistička partija Kine u u komentaru u listu Ženmin žibao.

Japanska desnica nastoji da se oslobodi ograničenja poslijeratnog ustava i izbori status vojne sile, navodi se u komentaru objavljenom pod pseudonimom "Žong Šeng", što znači "Glas Kine", a koji se često koristi za iznošenje stavova o spoljnoj politici.

- Posljednjih godina Japan juri velikom brzinom putem vojnog jačanja - dodaje list.

"Od čestih posjeta hramu Jasukuniju, preko negiranja masakra u Nandžingu, do energičnog raspirivanja 'teorije o kineskoj prijetnji', svaki Takaičin korak slijedi stare tragove istorijske krivice, pokušavajući da opere istoriju agresije i oživi militarizam."

Drugi svjetski rat, kao i japanska invazija na Kinu koja mu je prethodila 1931. godine, i dalje su izvor trajnih tenzija između Pekinga i Tokija.

Peking tvrdi da je Tajvan, kojim se demokratski upravlja, njegova teritorija i ne isključuje upotrebu sile da bi preuzeo kontrolu nad ostrvom. Vlada Tajvana odbacuje kineske tvrdnje i kaže da samo njegovi građani mogu odlučivati o budućnosti ostrva.

Tajvan se nalazi nešto više od 110 kilometara od japanske teritorije, a vode oko ostrva predstavljaju vitalnu pomorsku rutu za trgovinu od koje Tokio zavisi. Japan je takođe domaćin najvećeg kontingenta američke vojske u inostranstvu.

U međuvremenu, japanski emiter NTV izvijestio je da je kineska ambasada u Tokiju naložila svom osoblju da izbjegava izlazak zbog zabrinutosti zbog porasta antikineskih osjećanja.

Na redovnoj konferenciji za novinare, glavni portparol japanske vlade Minoru Kihara ponovio je stav zemlje o Tajvanu, rekavši da Tokio želi mirno rješenje ovog pitanja putem dijaloga.

Kina pojačala retoriku

Kina je takođe pojačala retoriku protiv onoga što naziva "tvrdokornim" tajvanskim separatistima koji zagovaraju nezavisnost.

Kancelarija državnog savjeta za tajvanska pitanja danas je kritikovala poslanika vladajuće Demokratske progresivne partije (DPP) Pumu Šena, koji je ranije ove nedjelje boravio u Berlinu. Šen je rekao da Kina prijeti da će pokušati da ga uhapsi dok je u inostranstvu, ali da ga to ne plaši.

- Zagovornici nezavisnosti Tajvana već su na zalasku svojih dana i na mrtvoj tački - rekao je portparol kancelarije Čen Binhua, prema izvještaju državne televizije CCTV.

Dan ranije, kineska policija izdala je potjernicu i ponudila nagradu od 35.000 dolara za dva tajvanska influensera na društvenim mrežama, optužujući ih za "separatizam".

Dvojica influensera su se potom na društvenim mrežama našalila na račun potjernice.

Jedan od njih, reper Mannam PYC, objavio je danas video u kojem pokušava da se preda policiji na Tajvanu.

- Zašto tajvanska policija neće da me uhapsi? Da li to znači da svi podržavaju tajvansku nezavisnost? - napisao je, sarkastično.

Kineski pravni sistem nema nikakva ovlašćenja ni jurisdikciju na Tajvanu.