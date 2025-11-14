Sijarto: Vrijeme je za promjenu u Briselu

Evropska komisija i njen predsjednik Ursula fon der Lajen nisu sposobni za posao koji bi trebalo da obavljaju i zato je vrijeme za promjenu u Briselu, istakao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Brisel jednostavno ne može da se smiri. Evropska komisija želi da uvede nove carine, ovaj put na uvoz fero-legura. To će izazvati novi talas porasta cijena, jer se te sirovine koriste u brojnim industrijskim sektorima", napisao je Sijarto na "Iksu".

On je naveo da je jutros razgovarao sa ministrom trgovine Norveške Sesilijom Mirset i da je tokom razgovora poručio da će Mađarska, naravno, danas glasati protiv takvog prijedloga Evropske komisije.

"Carine i sankcije već su nanijele ogromnu štetu evropskoj ekonomiji i sigurno nam ne treba više toga", zaključio je Sijarto.