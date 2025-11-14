Logo
Large banner

Sijarto: Vrijeme je za promjenu u Briselu

Izvor:

SRNA

14.11.2025

10:56

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Evropska komisija i njen predsjednik Ursula fon der Lajen nisu sposobni za posao koji bi trebalo da obavljaju i zato je vrijeme za promjenu u Briselu, istakao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Brisel jednostavno ne može da se smiri. Evropska komisija želi da uvede nove carine, ovaj put na uvoz fero-legura. To će izazvati novi talas porasta cijena, jer se te sirovine koriste u brojnim industrijskim sektorima", napisao je Sijarto na "Iksu".

Доналд Трамп

Svijet

Bi-Bi-Si se izvinio Trampu zbog montaže

On je naveo da je jutros razgovarao sa ministrom trgovine Norveške Sesilijom Mirset i da je tokom razgovora poručio da će Mađarska, naravno, danas glasati protiv takvog prijedloga Evropske komisije.

"Carine i sankcije već su nanijele ogromnu štetu evropskoj ekonomiji i sigurno nam ne treba više toga", zaključio je Sijarto.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дом народа опет без кворума

BiH

Dom naroda opet bez kvoruma

1 h

0
Пежо слетио са пута, ватрогасци сјекли ауто да извуку повријеђеног

Hronika

Pežo sletio sa puta, vatrogasci sjekli auto da izvuku povrijeđenog

1 h

0
Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

Gradovi i opštine

Medicinari Hitne službe Trebinje na raspolaganju i kada je najkritičnije

1 h

0
Систем е-боловања креће од јануара

Srbija

Sistem e-bolovanja kreće od januara

1 h

0

Više iz rubrike

Би-Би-Си се извинио Трампу због монтаже

Svijet

Bi-Bi-Si se izvinio Trampu zbog montaže

1 h

0
Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

Svijet

Majka i dvoje djece umrli nakon večere u hotelu

1 h

0
Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

Svijet

Evropska zemlja u potpunosti zabranila uzgoj živine zbog ptičijeg gripa

2 h

0
У овој држави се уопште не рађају дјеца

Svijet

U ovoj državi se uopšte ne rađaju djeca

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

05

Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

12

04

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner