Bi-Bi-Si se izvinio Trampu zbog montaže

Britanski javni servis Bi-Bi-Si se danas izvinio američkom predsjedniku Donaldu Trampu zbog dokumentarne emisije „Panorama”. U kojoj su spojili dijelove njegovog govora prije napada na Kapitol 2021. godine, ali je odbacio njegov zahtjev za odštetom.

Tramp je u ponedjeljak izjavio da ima obavezu da tuži britanski Bi-Bi-Si zbog pogrešnog predstavljanja njegovih komentara u dokumentarnoj emisiji „Panorama”.

Jedna od posljedica skandala sa emisijom „Panorama” je bila i ostavka generalnog direktora Bi-Bi-Si-a Tima Dejvija i direktorke informativnog programa Debore Tarnes. „Predsjednik Bi-Bi-Si-a Samir Šah lično je uputio pismo Bijeloj kući u kojem je predsjedniku SAD Trampu jasno stavio do znanja da on i korporacija veoma žale zbog montaže govora od 6. januara 2021. godine, koji je prikazan u programu”, naveo je portparol javnog servisa.

Kako se dodaje, iako Bi-Bi-Si iskreno žali zbog načina na koji je video klip montiran, ne slaže se sa tim da postoji bilo kakva osnova za tvrdnje o kleveti.

Ranije danas, Dejli Telegraf je prenio da je Bi-Bi-Si i prije dvije godine obmanuo gledaoce drugom montažom istog Trampovog govora iz 2021. godine.

Reagujući na pisanje Telegrafa, portparol Bi-Bi-Si-a je odgovorio da se ta korporacija pridržava najviših standarda uređivanja programa, kao i da će ispitati ove navode, prenosi Tanjug.

Portparol Trampovog pravnog tima je ovim povodom izjavio da je sada jasno da u Bi-Bi-Si-u postoji obrazac klevetanja predsjednika SAD.