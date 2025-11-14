Majka i dvoje djece umrli nakon večere u hotelu

Majka i dvoje djece su umrli, a ocu se u bolnici bore za život, nakon što su večerali u jednom hotelu u Istanbulu.

Istraga o smrti je u toku, ali se sumnja da su preminuli usljed trovanja hranom.

Oni su u srijedu uveče u hotelu jeli punjene dagnje i pečeni krompir.

Četvoročlana porodica iz Hamburga otputovala je u nedjelju u Istanbul. U srijedu su svo četvoro primljeni u bolnicu sa simptomima koji ukazuju na trovanje.

Nakon što im je ukazana pomoć, svi su pušteni na kućno liječenje.

U hotelu, majka i kćerka su pronađene bez svijesti, pa je odmah cijela porodica vraćena u bolnicu.

Hotel u kom je porodica večerala je zatvoren i istraga o mogućem trovanju je u toku.

Simptomi trovanja hranom obično se javljaju nekoliko sati nakon obroka i uključuju: mučninu, povraćanje, dijareju, bol u stomaku, temperaturu i slabost. Moguće su i glavobolja i znaci dehidracije.

Ljekaru se treba javiti ako simptomi traju duže od 2-3 dana, ako je prisutna visoka temperatura, krv u stolici, jaka dehidracija ili ako su simptomi kod djece, trudnica, starijih ili osoba sa slabijim imunitetom, prenosi "Telegraf".