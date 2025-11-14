Logo
Large banner

Majka i dvoje djece umrli nakon večere u hotelu

Izvor:

Telegraf

14.11.2025

10:15

Komentari:

0
Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу
Foto: Pixabay

Majka i dvoje djece su umrli, a ocu se u bolnici bore za život, nakon što su večerali u jednom hotelu u Istanbulu.

Istraga o smrti je u toku, ali se sumnja da su preminuli usljed trovanja hranom.

Србија - Енглеска

Fudbal

Koliko je Srbija izgubila para jer nije otišla na Mundijal

Oni su u srijedu uveče u hotelu jeli punjene dagnje i pečeni krompir.

Četvoročlana porodica iz Hamburga otputovala je u nedjelju u Istanbul. U srijedu su svo četvoro primljeni u bolnicu sa simptomima koji ukazuju na trovanje.

Nakon što im je ukazana pomoć, svi su pušteni na kućno liječenje.

U hotelu, majka i kćerka su pronađene bez svijesti, pa je odmah cijela porodica vraćena u bolnicu.

Hotel u kom je porodica večerala je zatvoren i istraga o mogućem trovanju je u toku.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovi znakovi su najnespretniji u Zodijaku

Simptomi trovanja hranom obično se javljaju nekoliko sati nakon obroka i uključuju: mučninu, povraćanje, dijareju, bol u stomaku, temperaturu i slabost. Moguće su i glavobolja i znaci dehidracije.

Ljekaru se treba javiti ako simptomi traju duže od 2-3 dana, ako je prisutna visoka temperatura, krv u stolici, jaka dehidracija ili ako su simptomi kod djece, trudnica, starijih ili osoba sa slabijim imunitetom, prenosi "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

tragedija

trovanje

trovanje hranom

Istanbul

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

Svijet

Evropska zemlja u potpunosti zabranila uzgoj živine zbog ptičijeg gripa

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Troje djece nestalo u Hrvatskoj: Već dva dana se o njima ništa ne zna

2 h

0
Маја Шупут показала свима с ким је у Дубаију

Scena

Maja Šuput pokazala svima s kim je u Dubaiju

2 h

0
Ове биљке треба посадити у новембру за богат род на прољеће

Savjeti

Ove biljke treba posaditi u novembru za bogat rod na proljeće

2 h

0

Više iz rubrike

Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

Svijet

Evropska zemlja u potpunosti zabranila uzgoj živine zbog ptičijeg gripa

2 h

0
У овој држави се уопште не рађају дјеца

Svijet

U ovoj državi se uopšte ne rađaju djeca

2 h

0
Погубљен маринац у САД

Svijet

Smrtna kazna u SAD zbog otmice i ubistva djevojčice: Pogubljen bivši marinac

3 h

0
Орбан: Чинимо Мађарску поново великом

Svijet

Orban: Činimo Mađarsku ponovo velikom

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

05

Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

12

04

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner