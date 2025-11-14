Majka i dvoje djece umrli nakon večere u hotelu

Izvor:
Telegraf
14.11.2025
10:15
Majka i dvoje djece su umrli, a ocu se u bolnici bore za život, nakon što su večerali u jednom hotelu u Istanbulu.
Istraga o smrti je u toku, ali se sumnja da su preminuli usljed trovanja hranom.
Oni su u srijedu uveče u hotelu jeli punjene dagnje i pečeni krompir.
Četvoročlana porodica iz Hamburga otputovala je u nedjelju u Istanbul. U srijedu su svo četvoro primljeni u bolnicu sa simptomima koji ukazuju na trovanje.
Nakon što im je ukazana pomoć, svi su pušteni na kućno liječenje.
U hotelu, majka i kćerka su pronađene bez svijesti, pa je odmah cijela porodica vraćena u bolnicu.
Hotel u kom je porodica večerala je zatvoren i istraga o mogućem trovanju je u toku.
Simptomi trovanja hranom obično se javljaju nekoliko sati nakon obroka i uključuju: mučninu, povraćanje, dijareju, bol u stomaku, temperaturu i slabost. Moguće su i glavobolja i znaci dehidracije.
Ljekaru se treba javiti ako simptomi traju duže od 2-3 dana, ako je prisutna visoka temperatura, krv u stolici, jaka dehidracija ili ako su simptomi kod djece, trudnica, starijih ili osoba sa slabijim imunitetom, prenosi "Telegraf".
