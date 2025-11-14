Troje djece nestalo u Hrvatskoj: Već dva dana se o njima ništa ne zna

Hrvatska je na nogama nakon prijave da je nestalo troje djece. Kako prenose lokalni mediji, u Sisku su nestali Patrik Jantolek (16) i brat i sestra Adriano (14) i Kjara Orečić (13).

"Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njenog brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Patrik i Kjara su momak i devojka. Patrik je preko poruka bio jako zvaničan, odgovarao samo 'da' i 'ne'. To je bilo u sredu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag", za rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš, za Dnevnik.hr.

Kjarina i Adrianova majka misli da su zajedno nestali.

"Ne znamo gdje su. Pregledali smo sva mjesta gde bi mogli da budu, sada čekamo policiju", navela je.

Obje majke kažu da je ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo.

Scena Maja Šuput pokazala svima s kim je u Dubaiju

"Mi smo inače iz Zagreba i policija je i tamo izašla na teren da vidi je li možda otišao da se nađe sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla", objasnila je Patrikova majka.

Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju očiju i kose ima i Kjara, koja je mršava i visoka 160 cm. Njen brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok 180 cm.

"U slučaju da posjedujete informacije o nestalima, obavijestite najbližu policijsku stanicu ili nazovite na broj 192. Takođe, informacije možete dostaviti na e-adresu: nestali@nestali.hr", navodi se u objavi.