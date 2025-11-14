Logo
Large banner

Troje djece nestalo u Hrvatskoj: Već dva dana se o njima ništa ne zna

Izvor:

Dnevnik.hr

14.11.2025

10:02

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska je na nogama nakon prijave da je nestalo troje djece. Kako prenose lokalni mediji, u Sisku su nestali Patrik Jantolek (16) i brat i sestra Adriano (14) i Kjara Orečić (13).

"Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njenog brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Patrik i Kjara su momak i devojka. Patrik je preko poruka bio jako zvaničan, odgovarao samo 'da' i 'ne'. To je bilo u sredu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag", za rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš, za Dnevnik.hr.

Kjarina i Adrianova majka misli da su zajedno nestali.

"Ne znamo gdje su. Pregledali smo sva mjesta gde bi mogli da budu, sada čekamo policiju", navela je.

Obje majke kažu da je ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo.

Маја Шупут

Scena

Maja Šuput pokazala svima s kim je u Dubaiju

"Mi smo inače iz Zagreba i policija je i tamo izašla na teren da vidi je li možda otišao da se nađe sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla", objasnila je Patrikova majka.

Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju očiju i kose ima i Kjara, koja je mršava i visoka 160 cm. Njen brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok 180 cm.

"U slučaju da posjedujete informacije o nestalima, obavijestite najbližu policijsku stanicu ili nazovite na broj 192. Takođe, informacije možete dostaviti na e-adresu: nestali@nestali.hr", navodi se u objavi.

Podijeli:

Tag:

nestala djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Маја Шупут показала свима с ким је у Дубаију

Scena

Maja Šuput pokazala svima s kim je u Dubaiju

2 h

0
Ове биљке треба посадити у новембру за богат род на прољеће

Savjeti

Ove biljke treba posaditi u novembru za bogat rod na proljeće

2 h

0
У овој држави се уопште не рађају дјеца

Svijet

U ovoj državi se uopšte ne rađaju djeca

2 h

0
Још двије жртве пожара у Тузли

Hronika

Još dvije žrtve požara u Tuzli

2 h

0

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Region

Početkom naredne sedmice nagli pad temperature: Hoće li biti snijega?

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Kombi sletio sa puta, putnici pobjegli prije dolaska policije

2 h

0
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

Region

Virus se ubrzano širi, više od 1.000 oboljelih

3 h

0
У Хрватској погинуо пилот који је недавно преживио пад авиона

Region

U Hrvatskoj poginuo pilot koji je nedavno preživio pad aviona

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

11

41

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner