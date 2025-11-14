Virus se ubrzano širi, više od 1.000 oboljelih

U Hrvatskoj je zaključno sa 9. novembrom, zabilježeno 1.070 slučajeva gripa, a 48 pacijenata je hospitalizovano, što je značajan porast u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je Hrvatski zavod za javno zdravlje (HZJZ).

U istom periodu prošle godine prijavljeno je 112 slučajeva i osam njih je hospitalizovano.

Podaci se odnose na proteklih šest nedelja, a samo prošle nedjelje zabeležena su 404 nova slučaja.

Društvo Tragično preminuo novinar Kosta Đurđević

HZJZ je upozorio da je ovogodišnja epidemija počela neuobičajeno rano, više od mjesec dana pre uobičajenog početka sezone u posljednjoj deceniji, što otežava poređenja sa prethodnim godinama.

Podaci o hospitalizaciji ključni su za procjenu težine sezone gripa, navodi se u saopštenju, piše Dnevnik.rs.