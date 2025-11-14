Logo
Large banner

Virus se ubrzano širi, više od 1.000 oboljelih

14.11.2025

08:47

Komentari:

0
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих
Foto: Pexels

U Hrvatskoj je zaključno sa 9. novembrom, zabilježeno 1.070 slučajeva gripa, a 48 pacijenata je hospitalizovano, što je značajan porast u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je Hrvatski zavod za javno zdravlje (HZJZ).

U istom periodu prošle godine prijavljeno je 112 slučajeva i osam njih je hospitalizovano.

Podaci se odnose na proteklih šest nedelja, a samo prošle nedjelje zabeležena su 404 nova slučaja.

Коста Ђурђевић

Društvo

Tragično preminuo novinar Kosta Đurđević

HZJZ je upozorio da je ovogodišnja epidemija počela neuobičajeno rano, više od mjesec dana pre uobičajenog početka sezone u posljednjoj deceniji, što otežava poređenja sa prethodnim godinama.

Podaci o hospitalizaciji ključni su za procjenu težine sezone gripa, navodi se u saopštenju, piše Dnevnik.rs.

Podijeli:

Tag:

virus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагично преминуо новинар Коста Ђурђевић

Društvo

Tragično preminuo novinar Kosta Đurđević

3 h

0
Нова правила за жири који одучује о додјели Оскара

Kultura

Nova pravila za žiri koji odučuje o dodjeli Oskara

3 h

0
Орбан: Чинимо Мађарску поново великом

Svijet

Orban: Činimo Mađarsku ponovo velikom

3 h

0
Стотине грађана протестује због прегаженог пса

Svijet

Stotine građana protestuje zbog pregaženog psa

3 h

0

Više iz rubrike

У Хрватској погинуо пилот који је недавно преживио пад авиона

Region

U Hrvatskoj poginuo pilot koji je nedavno preživio pad aviona

4 h

0
Оштрим предметом напао возача аутобуса, па одшетао са лица мјеста

Region

Oštrim predmetom napao vozača autobusa, pa odšetao sa lica mjesta

15 h

0
Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Region

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

17 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Dvostruki ubica pokosio ženu na pješačkom prelazu, pa pokušao pobjeći

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

11

41

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner