Dvostruki ubica pokosio ženu na pješačkom prelazu, pa pokušao pobjeći

13.11.2025

18:46

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Presuđeni dvostruki ubica Mate Vukušić u četvrtak, 13. novembra, na pješačkom prelazu u Splitu, nešto prije 13 časova, audijem je naletio na pješakinju, pri čemu je žena zadobila teške tjelesne povrede, prenose hrvatski mediji.

Nezgoda se dogodila na raskrsnici Velebitske ulice i Zagorskog puta, a Vukušić je, nakon pokušaja bijega, uhvaćen na raskrsnici Hercegovačke i Solinske ulice. Prilikom hapšenja pokušao je pružiti otpor, ali policajac ga je svladao upotrijebivši sredstva za vezivanje, prenosi Slobodna Dalmacija.

rotacija policija rs mup rs

Region

Tragedija u Hrvatskoj, pao avion: Pronađeno tijelo pilota

Vukušić je nakon hapšenja kriminalistički obrađen i biće predat pritvorskom nadzorniku zbog krivičnog djela “izazivanja saobraćajne nesreće s teško povrijeđenom osobom i bijega sa mjesta nesreće”. Nije poznato da li je bio pod uticajem narkotika ili alkohola, prenose mediji.

Na snimku koji možete pogledati OVDJE, vidi se kako Vukušić, vezan lisicama, sjedi uz automobil, a kako Slobodna Dalmacija saznaje, druga osoba koja se vidi na snimku, a koju policajci unose u vozilo, je Senad A, takođe poznat policiji.

Senad A. se tu se zatekao slučajno, na trotinetu, a kad su od njega zatražili lične isprave, počeo je vikati i vrijeđati policajce te pružati otpor, zbog čega je uhapšen.

policija hrvatska

Region

Da li će biti hapšenja? Oglasila se hrvatska policija o incidentu u Splitu

Kako prenosi Večernji, Mate Vukušić je 2008. godine osuđen na 22 godine zatvora zbog dvostrukog ubistva Lovela Matkovića i Marina Vukšića, počinjenog u februaru 2007. u Vinkovačkoj ulici u Splitu.

U tom napadu ranjen je i Ivan Ljubić. Na suđenju je dokazano da su ubijeni Matković i Vukšić ranije prijetili Vukušiću i pucali mu u automobil. U njihovom vozilu je nakon zločina pronađeno i oružje.

U odbrani je tada 22-godišnji Vukušić tvrdio da je pucao iz straha jer su ga reketarili, prijetili njegovoj porodici i čak govorili da će silovati njegovu sestru.

