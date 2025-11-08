Mediji: Hrvatska uvodi mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu

Vlada Hrvatske uvodi posebne mjere zbog incidenata koji su se dogodili na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu, saopštili su danas izvori iz vlade.

Kako je nezvanično za Indeks potvrdio izvor iz hrvatske vlade, dogovoreno je da policija i nadležna tijela preventivno osiguravaju događaje predstavnika srpske manjine, kako bi se unaprijed osujetile moguće provokacije i spriječili eventualni incidenti ili neredi.

Iz hrvatske vlade su istakli da je policija tokom protekle noći u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba reagovala odmah, i da je stigla na lice mjesta u vrlo kratkom roku, nakon što se ispred Srpskog kulturnog centra u tom gradu, u kojem je bilo u toku otvaranje izložbe, okupila grupa od 50 do 100 maskiranih muškaraca.

Prema istom izvoru, pojačana prisutnost policije povezana je sa dogovorom između vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine, nakon incidenta u Splitu.

U Zagrebu se protekle noći ispred Srpskog kulturnog centra okupila grupa mlađih muškaraca izvikujući ustaške pokliče, za koje se predpostavlja da su navijači Dinama, Bed blu bojsi, u znak protesta zbog otvaranja izložbe povodom održavanja Dana srpske kulture.

Nakon što su otpjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati", grupa mlađih muškaraca otišla je sa mjesta događaja, a policija je, dok su se muškarci razilazili, neke od njih zaustavila i legitimisala, a neke su legitimisali u okolnim ulicama.

Na splitskoj rivi se danas od 11 sati održava protest Torcide, navijača Hajduka, zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su u ponedjeljak uveče upali na Dane srpske kulture u Splitu i prekinuli ih. ​

Svih devet muškaraca koje je splitska policija privela dobilo je jednomjesečni pritvor.