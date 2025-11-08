Logo

Mediji: Hrvatska uvodi mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu

Izvor:

Sputnjik

08.11.2025

08:12

Komentari:

0
Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу
Foto: SRNA

Vlada Hrvatske uvodi posebne mjere zbog incidenata koji su se dogodili na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu, saopštili su danas izvori iz vlade.

Kako je nezvanično za Indeks potvrdio izvor iz hrvatske vlade, dogovoreno je da policija i nadležna tijela preventivno osiguravaju događaje predstavnika srpske manjine, kako bi se unaprijed osujetile moguće provokacije i spriječili eventualni incidenti ili neredi.

BORS

Republika Srpska

Krsna slava BORS-a obilježava se širom Srpske

Iz hrvatske vlade su istakli da je policija tokom protekle noći u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba reagovala odmah, i da je stigla na lice mjesta u vrlo kratkom roku, nakon što se ispred Srpskog kulturnog centra u tom gradu, u kojem je bilo u toku otvaranje izložbe, okupila grupa od 50 do 100 maskiranih muškaraca.

Prema istom izvoru, pojačana prisutnost policije povezana je sa dogovorom između vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine, nakon incidenta u Splitu.

MITROVDAN NEVESINJE

Republika Srpska

U Nevesinju obilježavanje godišnjica mitrovdanskih bitaka

U Zagrebu se protekle noći ispred Srpskog kulturnog centra okupila grupa mlađih muškaraca izvikujući ustaške pokliče, za koje se predpostavlja da su navijači Dinama, Bed blu bojsi, u znak protesta zbog otvaranja izložbe povodom održavanja Dana srpske kulture.

Nakon što su otpjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati", grupa mlađih muškaraca otišla je sa mjesta događaja, a policija je, dok su se muškarci razilazili, neke od njih zaustavila i legitimisala, a neke su legitimisali u okolnim ulicama.

Na splitskoj rivi se danas od 11 sati održava protest Torcide, navijača Hajduka, zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su u ponedjeljak uveče upali na Dane srpske kulture u Splitu i prekinuli ih. ​

снијег пахуље

Društvo

Evo kada nam stiže snijeg i zahlađenje

Svih devet muškaraca koje je splitska policija privela dobilo je jednomjesečni pritvor.

Podijeli:

Tag:

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

Republika Srpska

U Republici Srpskoj počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

1 h

0
Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

Društvo

Danas je Mitrovdan: Evo koji običaji se vezuju za ovaj praznik

1 h

0
Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Republika Srpska

Dodik: Orban i Tramp globalni lideri posvećeni miru

1 h

0
Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

Svijet

Pucao na radnika iz BiH jer mu je smetala buka sa gradilišta

1 h

0

Više iz rubrike

Морбидно презиме угледали на смртовници

Region

Morbidno prezime ugledali na smrtovnici

12 h

0
Испливао снимак маскираних хулигана, узвикивали усташки поклич "За дом спремни"

Region

Isplivao snimak maskiranih huligana, uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni"

12 h

0
Нови хаос у Хрватској: Маскирани нападачи покушали упасти у Српски културни центар

Region

Novi haos u Hrvatskoj: Maskirani napadači pokušali upasti u Srpski kulturni centar

13 h

0
Усташлук у Задру

Region

''Srbe ćemo klati'': Jeziva poruka u blizini škole

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

24

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

09

21

Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

09

21

Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

09

11

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

09

09

Ljekar bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner