''Srbe ćemo klati'': Jeziva poruka u blizini škole

Izvor:
Agencije
07.11.2025
17:14
Komentari:0
Na zidovima u blizini Osnovne škole "Zadarski otoci" na Bilom Brigu u Hrvatskoj pojavili su se grafiti koji veličaju ustašku Nezavisnu državu Hrvatsku (NDH).
Poruke poput “Hrvatska mati, Srbe ćemo klati”, “ZDS” (“Za dom spremni”) i “Ante Pavelić” već dva dana se nalaze na zidovima škole, gdje djeca mogu da ih vide.
Banja Luka
Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje
Slične poruke osvanule su jutros u Splitu.
“Ustašluk u Hrvatskoj izmiče kontroli”, napisao je hrvatski novinar Tomislav Horvat iznad fotografija koje je objavio na društvenoj mreži Iks.
Niko iz gradskih vlasti, niti iz škole, nije se oglasio povodom ovoga, piše zagrebački "Indeks".
Društvo
FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo
“Antena Zadar” piše da su zaposleni u gradskoj Komunalnoj policiji reagovali i počeli da uklanjaju poruke mržnje.
Dodaju i da zaposleni u Policijskoj upravi Zadar vrše uviđaj.
Ustašluk u Hrvatskoj izmiče kontroli!!— Tomislav Horvat (@TomislavHorva20) November 7, 2025
Nakon splitske škole, i škola u Zadru išarana ustaškim grafitima i porukama mržnje.
Država ovome mora stati na kraj!
Na zidovima kod Osnovne škole Zadarski otoci na Bilom brigu osvanuli su grafiti koji veličaju zločinačku, nacističku i… pic.twitter.com/yVkvKIRz7h
Region
7 h0
Region
8 h0
Region
8 h0
Region
9 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu