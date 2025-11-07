Logo

''Srbe ćemo klati'': Jeziva poruka u blizini škole

07.11.2025

17:14

Усташлук у Задру
Foto: Screenshot / X

Na zidovima u blizini Osnovne škole "Zadarski otoci" na Bilom Brigu u Hrvatskoj pojavili su se grafiti koji veličaju ustašku Nezavisnu državu Hrvatsku (NDH).

Poruke poput “Hrvatska mati, Srbe ćemo klati”, “ZDS” (“Za dom spremni”) i “Ante Pavelić” već dva dana se nalaze na zidovima škole, gdje djeca mogu da ih vide.

Струја

Banja Luka

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

Slične poruke osvanule su jutros u Splitu.

“Ustašluk u Hrvatskoj izmiče kontroli”, napisao je hrvatski novinar Tomislav Horvat iznad fotografija koje je objavio na društvenoj mreži Iks.

Gradske vlasti ćute

Niko iz gradskih vlasti, niti iz škole, nije se oglasio povodom ovoga, piše zagrebački "Indeks".

Трудница

Društvo

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

“Antena Zadar” piše da su zaposleni u gradskoj Komunalnoj policiji reagovali i počeli da uklanjaju poruke mržnje.

Dodaju i da zaposleni u Policijskoj upravi Zadar vrše uviđaj.

