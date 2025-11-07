Logo

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

Izvor:

ATV

07.11.2025

16:57

Komentari:

0
Медвјед код музеја у Јапану
Foto: Screenshot / YouTube

Nadzorna kamera snimila je medvjeda kako prolazi pored ulaza umjetničkog muzeja na sjeveru Japana.

Ovaj potez uslijedio je dok se zemlja suočava s porastom broja napada medvjeda u regiji.

Snimak nadzorne kamere zabilježen je juče oko šest sati ujutro, a prikazuje medvjeda u blizini muzeja Sembokuu, malom gradu u Akiti.

Ротација полиција

Društvo

Policajci dobijaju kamere na uniforme

Muzej je u to vrijeme bio zatvoren i nije bilo prijavljenih povreda.

Nakon toga, uslijedilo je razmatranje bezbjednosnih mjera za zaposlene i posjetioce ovog muzeja.

Prema zvaničnim podacima Vlade, Japan je od aprila ove godine imao više od 100 napada medvjeda, uz 13 smrtnih ishoda.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova osudila skrnavljenje posmrtnih ostataka ruskih boraca

Više od dvije trećine smrtnih ishoda bilo je u Akiti i Ivateu.

Pojava medvjeda u Akiti porasla je na više od 8.000 ove godine.

Podijeli:

Tagovi:

Medvjed

Japan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

Fudbal

Borac i Radnički igraju za Žižovića: Sav prihod ide porodici

32 min

0
"Пројекат ауто-пута Вукосавље-Брчко може да иде у реализацију"

Republika Srpska

"Projekat auto-puta Vukosavlje-Brčko može da ide u realizaciju"

34 min

0
Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку

Hronika

Posvađao se sa komšinicom, pa je lopatom udario po glavi i stomaku

44 min

0
Зохран Мамдани, градоначелник Њујорка

Svijet

Novi gradonačelnik Njujorka razbjesnio Srbe

47 min

0

Više iz rubrike

Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца

Svijet

Zaharova osudila skrnavljenje posmrtnih ostataka ruskih boraca

31 min

0
Зохран Мамдани, градоначелник Њујорка

Svijet

Novi gradonačelnik Njujorka razbjesnio Srbe

47 min

0
Тинејџер бомбаш се разнио током молитве, више од 50 повријеђених

Svijet

Tinejdžer bombaš se raznio tokom molitve, više od 50 povrijeđenih

49 min

0
Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

Svijet

Brisel uveo vize Rusima, Zaharova: Šta će im turisti kada imaju migrante i Ukrajince

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

''Srbe ćemo klati'': Jeziva poruka u blizini škole

17

09

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

17

05

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

17

01

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

16

57

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner