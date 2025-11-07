Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

Izvor:
07.11.2025
Nadzorna kamera snimila je medvjeda kako prolazi pored ulaza umjetničkog muzeja na sjeveru Japana.
Ovaj potez uslijedio je dok se zemlja suočava s porastom broja napada medvjeda u regiji.
Snimak nadzorne kamere zabilježen je juče oko šest sati ujutro, a prikazuje medvjeda u blizini muzeja Sembokuu, malom gradu u Akiti.
Muzej je u to vrijeme bio zatvoren i nije bilo prijavljenih povreda.
Nakon toga, uslijedilo je razmatranje bezbjednosnih mjera za zaposlene i posjetioce ovog muzeja.
Prema zvaničnim podacima Vlade, Japan je od aprila ove godine imao više od 100 napada medvjeda, uz 13 smrtnih ishoda.
Više od dvije trećine smrtnih ishoda bilo je u Akiti i Ivateu.
Pojava medvjeda u Akiti porasla je na više od 8.000 ove godine.
