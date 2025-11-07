Novi gradonačelnik Njujorka razbjesnio Srbe

Zohran Mamdani, kandidat Demokratske stranke koji je pobijedio na izborima za gradonačelnika Njujorka, privukao je pažnju albanske zajednice i šire javnosti kada je tokom susreta sa pristalicama u njujorškom kvartu Kvins pokazao rukama - simbol albanskog orla, posebno nepopularnog i omraženog među Srbima.

Ovaj pokret rukama, poznat kao znak orla, predstavlja za Albance nacionalni identitet i ponos, ali ga često koriste kako bi provocirali i vrijeđali srpski narod, posebno na utakmicama i velikim manifestacijama.

Hronika Šamarala dijete pred svima u autobusu, policija na nogama

Zohrana su Albanci prihvatili s oduševljenjem posebno jer se solidarisao sa njima ističući to na ovakav način i javno, a posebno i zbog toga što je musliman, što je posebno obradovalo veliki broj Albanaca.

Mamdani koji je postao novi gradonačelnik Njujorka, najvećeg američkog grada, sigurno je imao veliku podršku albanske zajednice u ovom gradu.

Demokrata iz Kvinsa

Zohran Mamdani je na unutarstranačkim izborima 2025. godine pobijedio je bivšeg guvernera Endrjua Kuoma i osvojio demokratsku nominaciju za gradonačelnika Njujorka.

Pobijedio je i na opštim izborima u novembru i postao prvi muslimanski gradonačelnik i prvi gradonačelnik indijskog porijekla u istoriji Njujorka.

Republika Srpska Kojić: Zvizdić licemjeran - smeta mu legitimni Sijarto, a ne smeta nelegitimni Šmit

Možda bi prikazivanje albanskog orla trebalo sve u Srbiji da nas zabrine. Albanci tradicionalno podržavaju demokrate, a podrška Zohranu je sada višestruka. Najprije zato što je demokrata, zatim, zato što je musliman i na kraju, zato što je izrazio privrženost albanskoj populaciji u Americi.

Porijeklo i biografija

Zohran Kvame Mamdani rođen je 18. oktobra 1991. godine u Kampali, Ugandi. Sin je indijsko-američke rediteljke Mire Nair i naučnika Mahmuda Mamdanija, koji je indijskog porijekla i živi u Ugandi.

Porodica se preselila u Njujork kada je imao sedam godina. Tamo je pohađao Bronks Haj Skul of Sajens, a potom studirao afričke studije (Afrikana Studes) na Bauduin koledžu u Mejnu.

Godine 2018. postao je državljanin Sjedinjenih Američkih Država.