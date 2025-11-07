Logo

Hirurzi odstranili tumor težak oko pola kilograma

Izvor:

RTS

07.11.2025

16:10

Komentari:

0
Хирурзи одстранили тумор тежак око пола килограма
Foto: Pixabay

Užički hirurzi oborili su evropski rekord kada je u pitanju težina odstranjenog tumora prostate.

Naime u Opštoj bolnici Užice je uklonjen tumor težak 471 gram, što prema dosadašnjim podacima, svakako predstavlja najveći tumor prostate izvađen u Srbiji.

Intervenciju je uspješno izveo tim užičkih urologa dr Ljubisav Maričić, dr Željko Bacotić i dr Miloš Vučinić.

Podršku su im pružili anesteziolog dr Danijela Popović i instrumentari: Danica Aksentijević, Uroš Lukić i Aleksa Blagojević.

Prethodni rekord zabilježen je u Klinici za urologiju UKCS u Beogradu, ali užički ljekari su sada postigli rezultat koji je i na evropskom nivou.

Prosječna težina prostate kod odraslog muškarca je oko 30 grama, a koliko je bio težak benigni tumor, ukazuje na vrhunski izveden zahvat.

Перутнина птуј, Србац

Republika Srpska

Otvoren novi pogon "Perutnine ptuj" vrijedan 15 miliona km

Dr Ljubisav Maričić, rekao je za RTS da je operacija izvedena uz visok stepen koncentracije i preciznost cijelog tima.

Uvećanje prostate predstavlja najčešći zdravstveni problem kod muškaraca, koji su stariji od 50 godina, prenosi RTS.

Umjereni porast žlijezde javlja se kod većine, ali ovakvi rijetki slučajevi ekstremnog uvećanja zahtevaju vrhunsku hiruršku intervenciju.

Tim užičkih ljekara današnjom operacijom dokazali su da se i van Beograda, uprkos nižoj tehničkoj opremljenosti, mogu izvršiti kompleksni hirurški zahvati.

Tagovi:

Operacija

tumor

Komentari (0)
