Otvoren novi pogon "Perutnine ptuj" vrijedan 15 miliona km

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević i direktor kompanije "Perutnina ptuj" Velibor Popović danas su u Srpcu svečano otvorili novi proizvodni pogon ove kompanije, u koji je uloženo 15 miliona KM.

Minić je istakao značaj otvaranja ovog proizvodnog pogona za privredni razvoj Srpca i Republike Srpske, te naveo da "Perutnina ptuj" u Srpcu zapošljava oko 400 radnika.

On je naglasio da će otvaranjem novog proizvodnog pogona biti zaposleno novih 25 radnika, te istakao da će iz ovog proizvodnog pogona biti proizvedeno 20 miliona brojlera.

"Komapnija `Perutnina ptuj` Srbac sa novim proizvodnim pogonom predstavlja ambasadora Republike Srpske, jer svoje proizvode izvozi u zemlje u okruženju. Time povećava bruto društveni proizvod, te utiče na razvoj Srpske", rekao je Minić na otvaranju.

On je napomenuo da će u narednom periodu vlast u Srpskoj nastojati da se preradarstvo dodatno razvija i proširuje u Srpcu, ali i cijeloj Republici.

Minić je rekao da je značajno i to što ova kompanija preuzima hranu za svoju proizvodnju od domaćih proizvođača iz Srpske.

Peradarstvo u Republici Srpskoj doživjelo je veliku ekspanziju, zbog čega ovoj grani poljoprivredne proizvodnje treba dati još veću podršku kroz podsticaje, izjavio je Minić.

"Vlada Republike Srpske maksimalno će izaći u susret bilo kojoj grani proizvodnje u Republici Srpskoj", rekao je Minić novinarima u Srpcu, gdje je prisustvovao otvaranju novog pogona kompanije "Perutnina Ptuj S".

Minić je rekao da otvaranje ovog proizvodnog pogona ima veliki značaj za privredni razvoj lokalne zajednice, ali i Republike Srpske.

On je rekao da je zadovoljan činjenicom da će kapacitet ove kompanije biti povećan za 20 odsto za izvoz na evropsko tržište.

"To znači da ovdje imamo kvalitet, najmoderniju tehnologiju i ljude koji će u budućnosti povećati proizvodnju u ovoj kompaniji", rekao je Minić.

Načelnik opštine Srbac Mlađen Dragosavljević rekao je da otvaranje novog pogona predstavlja značajnu investiciju za lokalnu zajednicu, ali i za razvoj živinarstva u ovoj opštini.

"Otvaranje ovog pogona mnogo znači za opštinu Srbac, jer je predviđeno otvaranje novih radnih mjesta i investiranje u sektor peradarstva", rekao je on.

Dragosavljević je rekao da je opština Srbac, u skladu sa svojim nadležnostima maksimalno pomogla realizaciju ovog projekta.

