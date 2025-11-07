Kovačević: Srpski narod sam odlučuje o svojoj sudbini

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je danas u Banjaluci da se srpski narod vijekovima borio za slobodu, kao i da sam odlučuje o svojoj sudbini, odnosno ko će da ga predstavlja i kako će da živi.

"Šta reći o posljednjoj izjavi Šefika Džaferovića (SDA). Očigledno je da je to problem mentaliteta, jer takvi ljudi govore da suštinska filozofija glasi `veži konja gdje ti aga kaže`. Onda su takvi, kao Džaferović, načinili korak dalje, trčkarajući za agom i govoreći da kazni one koji nisu htjeli da vežu konja gdje im je rekao. Srpski narod nikada nije vezao konja gdje im aga kaže na šta je ponosan", rekao je novinarima Kovačević.

Prema njegovim riječima, ako je Ustavni sud BiH mogao o najznačajnijim pitanjima za opstanak i sudbinu BiH da odlučuje na telefonskim sjednicama, onda nema razloga da Dom naroda parlamenta BiH i ostale institucije na taj način ne rade.

"Ako neko iz svog dnevnog boravka u Švajcarskoj, Albaniji, Njemačkoj, Tuzli ili Bužimu može donositi odluke i poništavati volju konstitutivnog srpskog naroda u BiH, zašto u Domu naroda parlamenta BiH o mnogo manje važnim temama ne bismo mogli da odlučujemo", naglasio je Kovačević.