Dodik čestitao 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Banjaluci

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je pola vijeka rada Univerziteta u Banjaluci i izrazio uvjerenje da će i narednih godina ova ustanova biti stub znanja, nauke i napretka.

"Tokom pola vijeka rada i razvoja Univerzitet u Banjaluci postao je jedna od najznačajnijih visokoškolskih ustanova u regionu, prepoznatljiv po kvalitetu nastave, naučnoistraživačkom radu i stvaranju stručnjaka koji svojim znanjem doprinose razvoju društva", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je istakao da je ponosan na činjenicu da se na Univerzitetu danas školuje oko 15.000 studenata kroz 150 studijskih programa, te da su njegovi diplomci priznati i cijenjeni širom Republike Srpske, regiona i svijeta.

Čestitku povodom ovog jubileja Dodik je uputio rektoru Radoslavu Gajaninu, profesorima, saradnicima i studentima, kojima je poželio puno uspjeha u daljem radu na novim naučnim dostignućima i na polju obrazovanja i razvoja društva.

Univerzitet u Banjaluci je vodeća visokoškolska naučno-obrazovna ustanova u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u BiH.

S poštovanjem i dubokim uvažavanjem, upućujem najiskrenije čestitke rektoru Radoslavu Gajaninu, profesorima, saradnicima i studentima povodom velikog jubileja - 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Banjaluci.



Danas ima 16 fakulteta, Akademiju umjetnosti i Institut za genetičke resurse.

Nastava se izvodi na oko 150 studijskih programa na sva tri ciklusa studija.