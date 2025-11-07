Provalnik zaspao u stanu vlasnice nakon što ju je opljačkao

Jedan provalnik je zaspao u stanu u ruskom gradu Blagoveščensku, nakon što ga je opljačkao, a vlasnica ga je pronašla u takvom stanju, saopštila je policija.

Ona je prijavila prisustvo nepoznatog muškarca u svom domu, po povratku iz noćne smjene, prenosi agencija RIA Novosti.

"Odlučio da odmori..."

"Ispostavilo se da je provalnik tokom noći ušao u kuću kroz prozor, namjeravajući da izvrši krađu, a znajući da vlasnici nisu tu. Spakovao je televizor i motornu testeru u torbe, ali, pretpostavljajući da će vlasnik biti odsutan duže vrijeme, odlučio je da odmori i zaspao je. Vlasnica ga je zatekla u takvom stanju kada se vratila s posla", navodi se u izvještaju.

Policija je privela osumnjičenog za pokušaj provale. Riječ je o 45-godišnjem lokalnom stanovniku sa krivičnim dosijeom za krađu i trgovinu drogom.

Prijeti mu šest godina zatvora

Protiv njega je pokrenut postupak, a RIA podsjeća da je za pokušaj krađe počinjen nezakonitim ulaskom u dom predviđena kazna zatvora do šest godina.

Provalniku je, kao preventivna mjera, izrečena pismena obaveza da ne napušta područje i da se prikladno ponaša.