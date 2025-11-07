Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

Izvor:
Tanjug
07.11.2025
11:30
Komentari:0
Mađarska će sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije, uključujući dogovor o kupovini američkog nuklearnog goriva i američke tehnologije za skladištenje istrošenog goriva u nuklearnoj elektrani koju je izgradila Rusija, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Sporazum će biti potpisan u trenutku kada je planirano da predsjednik SAD Donald Tramp danas održi razgovore sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a očekuje se da će dvojica lidera razgovarati i o mađarskoj zavisnosti od ruske nafte, prenosi Rojters.
''Potpisaćemo veliki međuvladin sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije sa mojim kolegom, američkim ministrom spoljnih poslova Markom Rubijom'', rekao je Sijarto.
Svijet
Sijarto: Optužbe protiv predsjednika Dodika ponovo se pokazale neosnovanim
On je kazao da će Mađarska kupovati američko nuklearno gorivo za svoju nuklearnu elektranu u Pakšu, koju je izgradila Rusija, kako bi zadovoljila svoje rastuće energetske potrebe.
Ruski Rosatom trenutno gradi dva nova reaktora u Pakšu. Projekat proširenja Pakš 2, koji je značajno odložen, dodeljen je Rosatomu 2014. godine bez tendera.
Svijet
Sijarto: Ukrajina neće biti članica Evropske unije
Mađarska će, takođe, kupiti američku tehnologiju koja će omogućiti da se istrošeno nuklearno gorivo bezbjedno skladišti unutar nuklearne elektrane Pakš, naveo je Sijarto u saopštenju.
''Sporazum će obuhvatiti i male modularne nuklearne reaktore'', dodao je on.
Mađarska je jedna od rijetkih zemalja EU koja održava bliske odnose sa Moskvom od ruskog napada na Ukrajinu i ne želi da smanji svoju zavisnost od ruske energije, navodi agencija.
Tramp podržava Orbana, ali je pozvao evropske zemlje da smanje energetske veze sa Moskvom i da kupuju više energenata od SAD.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Trenutno na programu