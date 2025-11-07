Logo

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

Izvor:

Tanjug

07.11.2025

11:30

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarska će sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije, uključujući dogovor o kupovini američkog nuklearnog goriva i američke tehnologije za skladištenje istrošenog goriva u nuklearnoj elektrani koju je izgradila Rusija, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sporazum će biti potpisan u trenutku kada je planirano da predsjednik SAD Donald Tramp danas održi razgovore sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a očekuje se da će dvojica lidera razgovarati i o mađarskoj zavisnosti od ruske nafte, prenosi Rojters.

''Potpisaćemo veliki međuvladin sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije sa mojim kolegom, američkim ministrom spoljnih poslova Markom Rubijom'', rekao je Sijarto.

Милорад Додик и Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Optužbe protiv predsjednika Dodika ponovo se pokazale neosnovanim

On je kazao da će Mađarska kupovati američko nuklearno gorivo za svoju nuklearnu elektranu u Pakšu, koju je izgradila Rusija, kako bi zadovoljila svoje rastuće energetske potrebe.

Ruski Rosatom trenutno gradi dva nova reaktora u Pakšu. Projekat proširenja Pakš 2, koji je značajno odložen, dodeljen je Rosatomu 2014. godine bez tendera.

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Sijarto: Ukrajina neće biti članica Evropske unije

Mađarska će, takođe, kupiti američku tehnologiju koja će omogućiti da se istrošeno nuklearno gorivo bezbjedno skladišti unutar nuklearne elektrane Pakš, naveo je Sijarto u saopštenju.

''Sporazum će obuhvatiti i male modularne nuklearne reaktore'', dodao je on.

Mađarska je jedna od rijetkih zemalja EU koja održava bliske odnose sa Moskvom od ruskog napada na Ukrajinu i ne želi da smanji svoju zavisnost od ruske energije, navodi agencija.

Tramp podržava Orbana, ali je pozvao evropske zemlje da smanje energetske veze sa Moskvom i da kupuju više energenata od SAD.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

SAD

Nuklearna energija

sporazum

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukidanje američkih sankcija Dodiku - odlična odluka

1 sedm

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Tramp jedina nada za mir u Ukrajini

1 sedm

0
Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

Svijet

Sijarto: Nemoguće stvoriti evropsku bezbjednosnu arhitekturu bez Rusije

1 sedm

0
Сијарто: Санкције нанијеле више штете ЕУ

Svijet

Sijarto: Sankcije nanijele više štete EU

1 sedm

0

Više iz rubrike

Жена у шуми пронашла кутију са 300.000 евра: Поступила поштено, па завршила на суду

Svijet

Žena u šumi pronašla kutiju sa 300.000 evra: Postupila pošteno, pa završila na sudu

3 h

0
Спријечен терористички напад у московској области

Svijet

Spriječen teroristički napad u moskovskoj oblasti

3 h

0
Захарова: Млади масовно одлазе из Кијева јер не желе да заврше као "топовско месо"

Svijet

Zaharova: Mladi masovno odlaze iz Kijeva jer ne žele da završe kao "topovsko meso"

4 h

0
Камчатка се опет тресе, забиљежен земљотрес јачине 5,6 степени

Svijet

Kamčatka se opet trese, zabilježen zemljotres jačine 5,6 stepeni

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

Ovih 9 osobina nasljeđujemo od baki i djedova

14

28

Suzana Jovanović se oglasila nakon vijesti da postaje baka

14

23

Brisel uveo vize Rusima, Zaharova: Šta će im turisti kada imaju migrante i Ukrajince

14

23

Najnovije ažuriranje: Kako Gugl želi da vas spriječi da koristite ChatGPT

14

11

Savjeti proizvođača: Kako manjak goriva šteti vašem automobilu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner