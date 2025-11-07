Kijevski neonacistički režim nastavlja sa napadima na civilne objekte, terorišući civilno stanovništvo Rusije, poručila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova na nedjeljnom brifingu za novinare.

"Tokom prošle nedjelje, više od 70 ruskih građana je povrijeđeno ili ubijeno od posljedica ukrajinskih artiljerijskih napada i napada dronova. Od toga je osam ljudi poginulo, dok je ranjenih 63, uključujući četvoro djece", istakla je Zaharova.

Ona se u obraćanju novinarima dotakla teme masovnog odlaska mladih, uzrasta od 18 do 22 godine, iz Ukrajine nakon što su 28. avgusta ponovo otvorene granice.

"Prema podacima zapadnih medija, koji se, između ostalog, pozivaju na poljsku pograničnu službu, odliv mladih Ukrajinaca iznosi približno 150.000. Potencijalni regruti razumiju da nemaju izgleda da ostanu na ukrajinskom tržištu rada, a režim im je obezbijedio samo ulogu 'topovskog mesa' u ime očuvanja sopstvene diktature", poručila je Zaharova.

Ona je istakla da ukrajinske vlasti sve više razmatraju ponovno zatvaranje granice u bliskoj budućnosti, a oni koji nisu uspjeli da odu vjerovatno će biti mobilisani i poslati na front "u jednom pravcu".

Zaharova dodaje da evropski saveznici Vladimira Zelenskog nisu baš zadovoljni prilivom mladih Ukrajinaca.

"Berlin ozbiljno razmatra izmjene planova vlade o ograničenju beneficija za građane Ukrajine sa niskim prihodima", zaključila je ruska zvaničnica i podsjetila Berlin da je obećao građanima Ukrajine srećnu budućnost i da bi trebalo toga da se pridržava.

Kako navodi Zaharova, to sve ne bi trebalo da čudi jer je ukrajinskih izbjeglica u Njemačkoj, prema zvaničnoj statistici, približno 1,26 miliona, a samo prošle godine im je iz džepova njemačkih građana isplaćeno 6,3 milijarde evra socijalne pomoći, prenosi RT Balkan.