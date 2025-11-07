Logo

Kamčatka se opet trese, zabilježen zemljotres jačine 5,6 stepeni

Tanjug

07.11.2025

10:20

Камчатка се опет тресе, забиљежен земљотрес јачине 5,6 степени
Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast istočno od Kamčatke, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 40 kilometara, udaljen od oko 129 kilometara od grada Petropavlovska Kamčatskog.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Kamčatku je 30. jula ove godine pogodio zemljotres jačine 8,8 stepeni, najjači na svijetu još od zemljotresa koji je pogodio Japan 2011. godine.

