Tramp danas sa Orbanom u Bijeloj kući

07.11.2025
Predsjednik SAD Donald Tramp dočekaće danas u Bijeloj kući premijera Mađarske Viktora Orbana.
Očekuje se da će se Tramp i Orban tokom bilateralnih razgovora usredsrediti na rješavanje sukoba u Ukrajini i pronalaženje načina da se ojačaju ekonomske veze dvije zemlje, uključujući saradnju o polju energetike.
Šef Orbanovog kabineta Gergelj Guljaš najavio je da će biti zaključeni sporazumi o saradnji u energetici, namjenskoj industriji, ekonomiji i finansijskom sektoru.
U mađarskoj delegaciji u Vašingtonu biće i ministri, visokorangirani zvaničnici i rukovodioci.
