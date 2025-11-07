Tramp danas sa Orbanom u Bijeloj kući

Očekuje se da će se Tramp i Orban tokom bilateralnih razgovora usredsrediti na rješavanje sukoba u Ukrajini i pronalaženje načina da se ojačaju ekonomske veze dvije zemlje, uključujući saradnju o polju energetike.

Šef Orbanovog kabineta Gergelj Guljaš najavio je da će biti zaključeni sporazumi o saradnji u energetici, namjenskoj industriji, ekonomiji i finansijskom sektoru.

U mađarskoj delegaciji u Vašingtonu biće i ministri, visokorangirani zvaničnici i rukovodioci.