Makrona se stari saradnici "odriču preko novina"

07.11.2025

Макрона се стари сарадници "одричу преко новина"
Foto: Tanjug/AP/Manon Cruz

Nekada je Alen Mink hvalio francuskog predsjednika Emanuela Makrona kao "izvanredno biće blagosloveno i talentom i srećom".

Osam godina kasnije, Makronov bivši mentor i uticajni politički savjetnik, sada kaže da je on "najgori" predsjednik od osnivanja Pete republike Francuske 1958. godine.

Mink je predsjednika nazvao narcisom čije su nepromišljene odluke "ugrozile francuske institucije" i ojačale krajnju desnicu pred predsjedničke izbore 2027. godine.

"Makron ostavlja zemlju u mnogo gorem stanju nego kada je preuzeo vlast", ​​rekao je Mink u intervjuu za "Politiko" i ocijenio da je to "neoprostivo".

Mink, uticajni biznismen koji je savjetovao više francuskih predsjednika, počev od Fransoa Miterana 1980-ih, bio je jedan od Makronovih najranijih pristalica.

Sedamdesetšestogodišnjak je savjetovao Makrona prije njegove pobjede 2017. godine i tokom njegovog prvog mandata, za koji Mink kaže da nije bio previše loš.

Ali njihov odnos se polako pogoršavao kako je Makron pravio, kako Mink smatra, niz pogrešnih koraka i okružio se "neverovatno osrednjim timom".

Minkove kritike su mnogo ličnije od komentara Gabrijela Atala i Eduara Filipa, dva bivša premijera koji su prošlog mjeseca kritikovali Makrona na vrhuncu nedavne političke krize u Francuskoj.

Mink kaže da su Makronove sve veće greške od njegovog reizbora 2022. godine posljedica narcizma, jer predsjednik vjeruje – prema Minku – da je dovoljno pametan i lukav da riješi svaki problem koji mu se nađe na putu.

"Makron poriče stvarnost... Slomila ga je sopstvena psihologija", rekao je Mink.

Drugi koji poznaju Makrona uporedili su ga sa zagriženim kockarom koji je uvijek uvjeren da je samo pobjeda na dohvat ruke, bez obzira na to koliko je gubitaka bilo prije toga.

"On, kao i obično, misli da je jedini koji će smisliti magični trik da pronađe izlaz iz teškoća", rekao je Mink.

Emanuel Makron

Francuska

