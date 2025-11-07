Nova žrtva požara u Tuzli, broj preminulih raste

Preminula je još jedna osoba povrijeđena u požaru u Domu penzionera Tuzla što je broj stradalih povećalo na 13.

Jedna osoba za koju se smatralo da je preminula od posljedica požara je zapravo bila mrtva prije izbijanja tragedije.

Trenutni broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13, a jedna osoba je u teškom stanju na respiratoru.

Na klinici za plućne bolesti hospitalizovano je šest pacijenata, jedan policajac i pet korisnika usluga Doma penzionera.