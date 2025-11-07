Logo

Nova žrtva požara u Tuzli, broj preminulih raste

Izvor:

ATV

07.11.2025

07:35

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Preminula je još jedna osoba povrijeđena u požaru u Domu penzionera Tuzla što je broj stradalih povećalo na 13.

Jedna osoba za koju se smatralo da je preminula od posljedica požara je zapravo bila mrtva prije izbijanja tragedije.

Trenutni broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13, a jedna osoba je u teškom stanju na respiratoru.

Na klinici za plućne bolesti hospitalizovano je šest pacijenata, jedan policajac i pet korisnika usluga Doma penzionera.

Podijeli:

Tagovi:

Dom penzionera

požar

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познат идентитет страдалих у језивом пожару у Дому пензионера у Тузли

Hronika

Poznat identitet stradalih u jezivom požaru u Domu penzionera u Tuzli

17 h

0
Дан жалости у ФБиХ због трагедије у Тузли

BiH

Dan žalosti u FBiH zbog tragedije u Tuzli

1 d

0
Беч на ногама, трага се за Србином? Пуцао у људе у ресторану, једна особа мртва

Svijet

Beč na nogama, traga se za Srbinom? Pucao u ljude u restoranu, jedna osoba mrtva

34 min

0
Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

Nauka i tehnologija

Crna rupa progutala džinovsku zvijezdu 30 puta masivniju od Sunca

42 min

0

Više iz rubrike

Беч на ногама, трага се за Србином? Пуцао у људе у ресторану, једна особа мртва

Svijet

Beč na nogama, traga se za Srbinom? Pucao u ljude u restoranu, jedna osoba mrtva

34 min

0
Нови напад америчке војске на Карибима: Убијене три особе

Svijet

Novi napad američke vojske na Karibima: Ubijene tri osobe

50 min

0
Јапан користи "дронове који лају", ево и зашто

Svijet

Japan koristi "dronove koji laju", evo i zašto

52 min

0
Венс: Трагедија за државу

Svijet

Vens: Tragedija za državu

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

04

Nikotinske kesice postale hit među mladima, izazivaju zavisnost

08

02

Majmun preminuo zbog zavisnosti od alkohola: Koristili ga kao zabavljača u kafiću

07

56

Makrona se stari saradnici "odriču preko novina"

07

51

Evropi prijeti nestašica goriva

07

50

Ova kombinacija suplemenata može da oslabi kosti!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner