Vens: Tragedija za državu

07.11.2025

07:05

Венс: Трагедија за државу
Foto: Tanjug / AP

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da je najduža obustava rada administracije u istoriji već postala tragedija za državu.

On je dodao da će blokada uskoro donijeti velike izazove američkoj vojsci i nacionalnoj bezbjednosti, uporedo sa vanrednom situacijom u vazduhoplovstvu.

679d1e2265630 Avion

Svijet

Nema para, nema ni kontrolora: Amerika smanjuje letove za čak 10 odsto?

- Ono što demokrate rade u vezi sa obustavom rada administracije zaista je bez presedana - napisao je Vens na Iksu.

On je dodao da se blokada odražava na situaciju u vazduhoplovstvu, koja će dovesti do znatnih kašnjenja i otkazivanja letova za sve Amerikance.

senat kongres kapitol

Svijet

Kriza u SAD se produbljuje: Najduža blokada rada vlade u istoriji

- Amerikanci kojima je potrebna pomoć više neće imati te programe na raspolaganju. Velike teškoće su pred pripadnicima vojske i službi bezbjednosti - napisao je Vens.

On je istakao da je blokada institucija sada "prešla iz farse u tragediju".

