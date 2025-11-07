Vens: Tragedija za državu

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da je najduža obustava rada administracije u istoriji već postala tragedija za državu.

On je dodao da će blokada uskoro donijeti velike izazove američkoj vojsci i nacionalnoj bezbjednosti, uporedo sa vanrednom situacijom u vazduhoplovstvu.

- Ono što demokrate rade u vezi sa obustavom rada administracije zaista je bez presedana - napisao je Vens na Iksu.

On je dodao da se blokada odražava na situaciju u vazduhoplovstvu, koja će dovesti do znatnih kašnjenja i otkazivanja letova za sve Amerikance.

- Amerikanci kojima je potrebna pomoć više neće imati te programe na raspolaganju. Velike teškoće su pred pripadnicima vojske i službi bezbjednosti - napisao je Vens.

On je istakao da je blokada institucija sada "prešla iz farse u tragediju".