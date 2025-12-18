Logo
Large banner

Stiže dokumentarac o "Mućkama": Del Boj otkriva do sad neviđene snimke

Izvor:

UNA TV

18.12.2025

09:57

Komentari:

0
Стиже документарац о "Мућкама": Дел Бој открива до сад невиђене снимке

Glumac Dejvid Džejson, koji se proslavio legendarnom ulogom Del Boja u seriji "Mućke", uskoro će otkriti do sada neviđene kadrove iz ovog kultnog sitkoma.

Kako je prenio Miror, povodom 45. godišnjice, nova dokumentarna serija "Mućke: Izgubljena arhiva" pružiće fanovima jedinstven uvid u snimke iza kulisa, ali i materijal koji nikada nije bio emitovan.

Ljubav koja nikada nije izblijedila

"Ljubav prema 'Mućkama' nikada nije izblijedila. Predivno je vidjeti koliko ljudi i danas čuva seriju u srcu. Ponovno proživljavanje ovih otkrivenih trenutaka podsjetilo me koliko je serija bila posebna, i još uvijek jeste. Nevjerovatno je što sada možemo sve to da podijelimo", rekao je Džejson.

мућке

Zanimljivosti

Priča o legendarnom kombiju iz 'Mućki'

Dvodijelna dokumentarna serija donosi intervjue sa glumcima i članovima produkcije, kao i arhivski materijal iz više od deset klasičnih epizoda, uključujući kultne naslove poput "The Jolly Bous Outing" i "Mother Nature's Son".

Glumačka ekipa će odati počast tvorcu serije, Džonu Salivanu, koji je preminuo 2011. u 64. godini. Osim ranije emitovanih scena, serija donosi i sadržaj koji je izostao zbog vremenskih ili strukturnih ograničenja, uključujući nove kadrove iz epizoda "He Ain't Heavy'', ''He's My Uncle", "Mother Nature's Son" i "Time On Our Hands", kao i neviđenu uvodnu scenu Dela i Rodnija u noćnom klubu iz epizode "The Class Of 62", prenosi Una.rs.

Jelena i Delboj

Društvo

Jelena i Nikola upoznali Del Boja i pozvali ga u Gradišku

Isječci su digitalno restaurisani sa 16-milimetarskih negativa, što omogućava visok kvalitet slike i detaljan prikaz glumaca.

Podijeli:

Tagovi:

Mućke

dokumentarni film

dokumentarac

Del Boj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Mućke konvencija

Društvo

Jelena i Nikola upoznali Del Boja i pozvali ga u Gradišku

1 mj

1
Ruža cvijet

Kultura

Preminula zvijezda serije "Mućke"

2 mj

0
Преминуо чувени глумац из 'Мућки'

Kultura

Preminuo čuveni glumac iz 'Mućki'

8 mj

0
Прича о легендарном комбију из 'Мућки'

Zanimljivosti

Priča o legendarnom kombiju iz 'Mućki'

10 mj

0

Više iz rubrike

Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

Kultura

Dodjela Oskara se više neće prenositi na televiziji!

4 h

0
"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар

Kultura

"Hurikan" u užem izboru za nagradu Oskar

19 h

0
Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу

Kultura

Životna priča zvijezde "Tvrđave": Rat mu uništio mladost, radio na mješalici da prehrani porodicu

23 h

0
Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Kultura

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

13

30

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner