Stiže dokumentarac o "Mućkama": Del Boj otkriva do sad neviđene snimke

Glumac Dejvid Džejson, koji se proslavio legendarnom ulogom Del Boja u seriji "Mućke", uskoro će otkriti do sada neviđene kadrove iz ovog kultnog sitkoma.

Kako je prenio Miror, povodom 45. godišnjice, nova dokumentarna serija "Mućke: Izgubljena arhiva" pružiće fanovima jedinstven uvid u snimke iza kulisa, ali i materijal koji nikada nije bio emitovan.

Ljubav koja nikada nije izblijedila

"Ljubav prema 'Mućkama' nikada nije izblijedila. Predivno je vidjeti koliko ljudi i danas čuva seriju u srcu. Ponovno proživljavanje ovih otkrivenih trenutaka podsjetilo me koliko je serija bila posebna, i još uvijek jeste. Nevjerovatno je što sada možemo sve to da podijelimo", rekao je Džejson.

Dvodijelna dokumentarna serija donosi intervjue sa glumcima i članovima produkcije, kao i arhivski materijal iz više od deset klasičnih epizoda, uključujući kultne naslove poput "The Jolly Bous Outing" i "Mother Nature's Son".

Glumačka ekipa će odati počast tvorcu serije, Džonu Salivanu, koji je preminuo 2011. u 64. godini. Osim ranije emitovanih scena, serija donosi i sadržaj koji je izostao zbog vremenskih ili strukturnih ograničenja, uključujući nove kadrove iz epizoda "He Ain't Heavy'', ''He's My Uncle", "Mother Nature's Son" i "Time On Our Hands", kao i neviđenu uvodnu scenu Dela i Rodnija u noćnom klubu iz epizode "The Class Of 62", prenosi Una.rs.

Isječci su digitalno restaurisani sa 16-milimetarskih negativa, što omogućava visok kvalitet slike i detaljan prikaz glumaca.