Dodjela Oskara se više neće prenositi na televiziji!

Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka saopštila je u srijedu da je potpisala višegodišnji ugovor sa Jutjubom, servisom u vlasništvu Gugla, prema kojem će se dodjela Oskara prenositi na toj platformi počev od 2029. pa zaključno sa 2033. godinom.

Ekskluzivni ugovor o pravima obuhvata i prenos crvenog tepiha, sadržaje iza kulisa, kao i pristup Governorskom balu, pored samog televizijskog prenosa ceremonije, prenosi CNBC.

Prema saopštenju objavljenom u srijedu, prenos dodele Oskara biće dostupan pretplatnicima Jutjub TV-a u Sjedinjenim Američkim Državama, dok će gledaoci širom svijeta moći besplatno da prate program putem Jutjuba.

Oskari su jedna od ključnih kulturnih institucija, koje slave izvrsnost u pripovedanju i umjetničkom izrazu. Partnerstvo sa Akademijom, koje će ovu proslavu umjetnosti i zabave približiti publici širom svijeta, inspiriše novu generaciju stvaralaca i ljubitelja filma, uz očuvanje bogate tradicije Oskara - izjavio je izvršni direktor Jutjuba Nil Mohn.

Akademija ima domaće partnerstvo sa Diznijem i televizijskom mrežom ABC koje važi do 2028. godine i obuhvata i 100. dodjelu Oskara, planiranu za 2028. Takođe, postoji i međunarodno partnerstvo sa Diznijevom kompanijom Buena Vista International.

Izvršni direktor Akademije Bil Krejmer i predsednica Akademije Linet Hauel Tejlor naveli su u zajedničkom saopštenju da će partnerstvo sa Jutjubom "omogućiti proširenje dostupnosti rada Akademije najvećoj svjetskoj publici do sada, što će biti od koristi članovima Akademije i celokupnoj filmskoj zajednici".