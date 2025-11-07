Direktor farmaceutske kompanije se onesvijestio tokom konferencije sa Trampom

Izvršni direktor za zdravstvo kompanije Novo Nordisk, Gordon Findlej, onesvijestio se u četvrtak u Ovalnom kabinetu, tokom konferencije posvećene lijekovima za mršavljenje.

Događaj GLP-1 je tom prilikom prekinut, a mediji su napustili prostoriju dok su razvoj situacije posmatrali Robert F. Kenedi Džr., predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i Mehmet Oz.

Sekretarica za štampu Bijele kuće Kerolaj Levit potvrdila je da se jedan od predstavnika kompanija onesvijestio, ali da se očekuje njegov potpuni oporavak.

- Tokom objave u Ovalnom kabinetu o statusu najpovlaštenijih nacija, jedan od predstavnika kompanija izgubio je svijest. Medicinska jedinica Bijele kuće brzo je reagovala i gospodin se sada osjeća dobro. Konferencija za štampu će ubrzo biti nastavljena - kazala je ona.

Istog dana, Tramp je predstavio sporazum postignut sa kompanijama Eli Lili i Novo Nordisk, kojim bi Amerikanci mogli kupovati određene lijekove za gojaznost po cijeni od približno 150 dolara za mjesečnu zalihu.

Tokom konferencije u Bijeloj kući govorilo je više učesnika, a upravo za vrijeme izlaganja izvršnog direktora Eli Lilija Dejvida Riksa, Findlej se onesvijestio.

Nakon toga, novinari su brzo napustili prostoriju, dok je doktor Oz prišao onesviještenom direktoru.

Kenedi je, prema riječima zamjenika sekretara za štampu Bijele kuće Kuša Desaija, odmah izašao iz prostorije kako bi potražio medicinsku pomoć.