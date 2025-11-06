Greškom ga pustili iz zatvora: Bili se svojevoljno sa osmijehom vratio na robiju

Mediji u Velikoj Britaniji masovno pišu o bizarnom slučaju zatvorenika koji je greškom pušten iz zatvora "Vendsvort", ali se nakon nekoliko dana svojevoljno vratio.

Osuđeni prevarant Vilijam Bili Smit smješkao se i mahao dok se u četvrtak ujutro vraćao u zatvor u južnom Londonu.

Tridesetpetogodišnjak iz Sarija osuđen je u ponedjeljak na sudu u Krojdonu na 45 mjeseci zatvora zbog višestrukih prevara, ali je istog dana slučajno pušten iz pritvora, što je pokrenulo policijsku poteru.

"ITV njuz" ga je snimio dok se, u pratnji svoje partnerke, vraćao u zatvor.

Policija još uvijek pokušava da pronađe alžirskog državljanina Brahima Kadur-Čerifa (24), seksualnog prestupnika koji je greškom pušten iz zatvora "Vendsvort" prošle srijede.

Sve se događa u trenutku kada je Vlada odlučila da pozove upravnike zatvora na sastanak nakon što je otkriveno da su se slučajevi pogrešnog puštanja zatvorenika povećali za 128 odsto u poslednjoj godini. Naime, 262 osobe su pogrešno puštene iz zatvora između marta 2024. i marta 2025.

🚨NEW: ITV News have filmed wrongly released prisoner William “Billy” Smith handing himself in this morning following a 3 day manhunt.

pic.twitter.com/cOvqXgHfpG — PolitixBrief UK (@PolitixbriefUK) November 6, 2025

O Smitovom slučaju se oglasila i policija koja je objavila da prekidaju potragu za njim jer se sam vratio u zatvor nakon tri dana.

Prema "ITV njuzu", koji je snimio njegov povratak, Smit je došao u pratnji svoje partnerke koju je zagrlio prije nego što je razgovarao s osobljem zatvora na ulazu.

Na snimku ove televizijske kuće može se vidjeti Smit kako odjeven u trenerku trči uz stepenice ispred zatvora i puši cigaretu prije nego što je ušao unutra, piše Kurir.