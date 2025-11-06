Fanatik autom pogazio više ljudi: Naredio mi je da se žrtvujem

Psihijatrijska procjena muškarca (35) koji je uhapšen zbog povređivanja pet osoba na francuskom ostrvu Oleron automobilom kojim je upravljao, pokazala je da je imao "oštećeno" stanje svijesti u vreme incidenta, saopštio je javni tužilac La Rošela, Arno Lariz.

Muškarac je, vozeći automobil na ostrvu Oleron kod zapadne obale Francuske juče povrijedio pet osoba, od kojih su dvije u teškom stanju.

Tužilac je na konferenciji za novinare rekao da je psihijatrijska procjena muškarca pokazala da je on imao "oštećeno" i "izmijenjeno" stanje svijesti, i da je bio "pod uticajem kanabisa u vrijeme događaja", prenosi televizija BFM.

Za muškarca koji je počinio incident je saopšteno da je "korisnik više vrsta droga".

Tokom boravka u policijskom pritvoru, osumnjičeni, koji je nedavno prešao u islam, tvrdio je da je "slijedio Alahova naređenja", koji mu je naredio "da se žrtvuje".

"U poslednjem ispitivanju, rekao je da je čuo glasove" i "izrazio želju da bude smešten u psihijatrijsku bolnicu", kazao je Arno Lariz.

U roku od pola sata muškarac je pokušao da kolima udari sedam osoba na ostrvu, zbog čega je tužilac rekao da će "optuženi biti izveden pred istražnog sudiju suda u La Rošelu radi podizanja optužnice za pokušaj ubistva protiv sedam žrtava".

Tužioci su juče saopštili da je osumnjičeni muškarac koji živi na ostrvu Oleron, namjerno pregazio petoro ljudi.

Prilikom hapšenja osumnjičeni je uzvikivao "Alahu ekber" (Bog je najveći), a gradonačelnik Sen Pjer-d'Olerona, gde se napad dogodio, potvrdio je namjeru vozača da udari "svakoga koga bi mogao da sretne", piše Kurir.